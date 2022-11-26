03:41 26.11.2022 (обновлено: 07:36 26.11.2022)
Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России
Представитель МИД Захарова раскритиковала призыв ЕС к Сербии ввести санкции против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя звучащее в Европе предложение в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, назвала подобный призыв "смешным".
Захарова добавила, что в ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма.
В ЕС в конце октября выражали надежду, что новое правительство Сербии во главе с премьером Аной Брнабич будет проводить общую с Брюсселем внешнюю политику в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз. При этом Брнабич говорила, что "красными линиями" для нового кабмина станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии.
Премьер отмечала, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда, который при этом получает сигналы из Брюсселя, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
Как заявил в минувший четверг президент Сербии Александр Вучич, если Белград введет санкции против России, то Евросоюз, похвалив за это, "через день" потребует признать Косово.
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