https://ria.ru/20221126/zakharova-1834393908.html

Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России

Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России - РИА Новости, 26.11.2022

Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя звучащее в Европе предложение в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T03:41

2022-11-26T03:41

2022-11-26T07:36

мария захарова

ана брнабич

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россия

сербия

евросоюз

telegram (приложение)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя звучащее в Европе предложение в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, назвала подобный призыв "смешным".Захарова добавила, что в ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма.В ЕС в конце октября выражали надежду, что новое правительство Сербии во главе с премьером Аной Брнабич будет проводить общую с Брюсселем внешнюю политику в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз. При этом Брнабич говорила, что "красными линиями" для нового кабмина станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Премьер отмечала, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда, который при этом получает сигналы из Брюсселя, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".Как заявил в минувший четверг президент Сербии Александр Вучич, если Белград введет санкции против России, то Евросоюз, похвалив за это, "через день" потребует признать Косово.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/evroparlament-1833824195.html

европа

россия

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мария захарова, ана брнабич, европа, россия, сербия, евросоюз, telegram (приложение)