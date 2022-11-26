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Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России - РИА Новости, 26.11.2022
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Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России
Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России - РИА Новости, 26.11.2022
Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя звучащее в Европе предложение в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T03:41
2022-11-26T07:36
мария захарова
ана брнабич
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сербия
евросоюз
telegram (приложение)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя звучащее в Европе предложение в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, назвала подобный призыв "смешным".Захарова добавила, что в ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма.В ЕС в конце октября выражали надежду, что новое правительство Сербии во главе с премьером Аной Брнабич будет проводить общую с Брюсселем внешнюю политику в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз. При этом Брнабич говорила, что "красными линиями" для нового кабмина станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Премьер отмечала, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда, который при этом получает сигналы из Брюсселя, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".Как заявил в минувший четверг президент Сербии Александр Вучич, если Белград введет санкции против России, то Евросоюз, похвалив за это, "через день" потребует признать Косово.
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мария захарова, ана брнабич, европа, россия, сербия, евросоюз, telegram (приложение)
Мария Захарова, Ана Брнабич, Европа, Россия, Сербия, Евросоюз, Telegram (приложение)
03:41 26.11.2022 (обновлено: 07:36 26.11.2022)
 
Захарова прокомментировала призывы ЕС к Сербии ввести санкции против России

Представитель МИД Захарова раскритиковала призыв ЕС к Сербии ввести санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя звучащее в Европе предложение в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, назвала подобный призыв "смешным".

"Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России", - написала она в Telegram-канале.

Захарова добавила, что в ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма.
В ЕС в конце октября выражали надежду, что новое правительство Сербии во главе с премьером Аной Брнабич будет проводить общую с Брюсселем внешнюю политику в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз. При этом Брнабич говорила, что "красными линиями" для нового кабмина станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии.
Премьер отмечала, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Белграда, который при этом получает сигналы из Брюсселя, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
Как заявил в минувший четверг президент Сербии Александр Вучич, если Белград введет санкции против России, то Евросоюз, похвалив за это, "через день" потребует признать Косово.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Мария ЗахароваАна БрнабичЕвропаРоссияСербияЕвросоюзTelegram (приложение)
 
 
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