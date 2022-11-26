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Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/vsu-1834443142.html
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:21
2022-11-26T14:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать еще один, все попытки были отражены российскими военнослужащими, сообщили в субботу в Минобороны России.Кроме того, российские военные отразили попытку украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка."Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
14:21 26.11.2022 (обновлено: 14:29 26.11.2022)
 
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных

Минобороны: на Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ восстановить исходные позиции

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать еще один, все попытки были отражены российскими военнослужащими, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, российские военные отразили попытку украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка.
"Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов", - добавили в МО РФ.
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