14:21 26.11.2022 (обновлено: 14:29 26.11.2022)
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных
Минобороны: на Южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ восстановить исходные позиции
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать еще один, все попытки были отражены российскими военнослужащими, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, российские военные отразили попытку украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка.
"Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов", - добавили в МО РФ.