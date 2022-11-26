https://ria.ru/20221126/vsu-1834443142.html

Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных

Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных - РИА Новости, 26.11.2022

Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 40 военных

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:21

2022-11-26T14:21

2022-11-26T14:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные пытались восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать еще один, все попытки были отражены российскими военнослужащими, сообщили в субботу в Минобороны России.Кроме того, российские военные отразили попытку украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка."Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире