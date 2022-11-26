https://ria.ru/20221126/velikobritaniya-1834373950.html

Британия забастовала

Британия забастовала - РИА Новости, 26.11.2022

Британия забастовала

Два года назад в Британии появился веб-сайт, где собрана вся информация о забастовках на территории страны. Там есть интерактивная карта. При желании можно... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:00

2022-11-26T08:00

2022-11-26T09:41

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Два года назад в Британии появился веб-сайт, где собрана вся информация о забастовках на территории страны. Там есть интерактивная карта. При желании можно вбить в поисковик свой почтовый индекс и узнать, кто и что не работает по соседству. На этой неделе карта была пестра как никогда: бастовали почтовые служащие и 70 тысяч преподавателей университетов и колледжей. Впереди забастовки железнодорожников, медсестер, сотрудников министерств транспорта и внутренних дел, пограничной службы, учителей — список постоянно обновляется, и местные комментаторы задаются вполне резонным вопросом: а к чему все идет? Ответ, как это обычно бывает, пытаются найти в истории.Нечто подобное Великобритания пережила почти столетие назад. Четвертого мая 1926 года в стране началась общенациональная забастовка, несмотря на то что правительство официально запретило любые акции протеста и угрожало применить силу. В стачке участвовали почти два миллиона человек. Бастовали железнодорожники, работники типографий, портовые служащие и грузчики, судостроители, металлурги и, конечно же, шахтеры, из-за которых и началась эта акция протеста. Они боролись против владельцев шахт, которые решили сократить заработную плату и увеличить рабочее время.Чтобы страна каким-то образом функционировала, правительство нанимало штрейкбрехеров, они работали под охраной полиции. Со своей стороны, профсоюзы пытались установить собственную власть: в городах появлялись стачечные комитеты, контролировавшие многие аспекты жизни, прежде всего речь шла об обеспечении продуктами. Кабинет министров не на шутку пугало такое развитие событий, тем более что была свежа память о революции в России. Уинстон Черчилль в тот момент занимал должность канцлера и предлагал использовать войска, но его предложение не получило поддержки. Но забастовщиков хватило всего лишь на неделю. Двенадцатого мая после переговоров с представителями правительства они объявили о прекращении всеобщей акции протеста. Шахтеры сопротивлялись еще несколько месяцев, но потом сдались и они — согласились и на дополнительные часы, и на низкие зарплаты.Решение нынешнего правительства сократить государственные расходы и увеличить налоговое бремя, безусловно, добавляет масла в огонь и помогает лидерам профсоюзов убеждать работников в необходимости действовать. Премьер-министру Риши Сунаку постоянно напоминают о его многомиллионном состоянии — якобы это мешает ему понимать простых людей. Уже раскопали, что богатый Сунак пользуется услугами только платных врачей и не разу не сталкивался с особенностями национальной системы здравоохранения Великобритании, а ее состояние сейчас плачевно.Забастовка, в которой примут участие больше 300 тысяч медсестер, назначена на 15 и 20 декабря. Заявлено, что палаты интенсивной терапии и скорая помощь будут работать в нормальном режиме, чтобы не подвергать риску жизни людей, но перебои в работе госпиталей — в любом случае серьезная проблема. Акцию протеста организовал профсоюз под названием "Королевский колледж медсестер". За более чем столетнюю историю этой организации забастовка проводится впервые. Требование — повысить зарплату на пять процентов выше индекса потребительской инфляции, он составляет сейчас 14,2 процента. Переговоры с правительством зашли в тупик. Премьер-министр Сунак записал видеообращение, в котором заявил, что требования медсестер означает повышение их зарплаты на 19 процентов и в нынешних экономических условиях "это, очевидно, неприемлемо".Один из крупнейших британских профсоюзов UNISON проводит сейчас голосование среди 400 тысяч работников национальной системы здравоохранения, призывая их провести свою акцию протеста. Национальный профсоюз железнодорожников объявил о забастовках в предрождественский период и в начале января следующего года — объявлено сразу восемь нерабочих дней. Бастовать собираются члены еще нескольких профсоюзов, среди них: учителя, водители автобусов, портовые рабочие и пивовары. Причина у всех одна — инфляция, которая составляет 11 процентов.В Британии профсоюзы традиционно были связаны с партией лейбористов. Премьер-министр Сунак призвал лидера оппозиции Кира Стармера унять профсоюзных деятелей. В ответ он услышал закономерное пожелание перестать разваливать страну: "Двенадцать провальных лет, затем 12 недель хаоса в партии тори. В течение десятилетия экономика дрейфовала бесцельно, а теперь ей еще обрезали парашют и она шмякается о землю". Стармеру сейчас самое время атаковать. Пространство для маневра у правительства ограничено. Кабинет министров Сунака поставил своей главной целью борьбу с инфляцией, но есть еще энергетический кризис — и его одними бюджетными планами победить нельзя. По данным британского энергетического регулятора Ofgem, годовой счет среднестатистического домовладения составит почти 4,5 тысячи фунтов стерлингов. Чтобы обеспечить ценовой потолок в 2,5 тысячи, правительству придется в течение ближайших трех месяцев потратить 16 миллиардов фунтов.Британская экономика в рецессии. Кабинет министров Сунака, как и его предшественники, во всем обвиняет Россию, из-за который якобы и приходится затягивать пояса. Канцлер казначейства Джереми Хант призвал британцев начать экономить электроэнергию, чтобы не поддаваться "шантажу президента Путина". На информационную кампанию с этой целью решено потратить 25 миллионов фунтов: в результате за свои собственные деньги налогоплательщики услышат из уст министров и знаменитостей, как им надо снижать температуру в доме и стирать по ночам, чтобы не перегружать энергетические сети.В плане разжигания русофобии британские руководители преуспели, но в экономике у них беда. По данным опросов общественного мнения, 50 процентов британцев считают, что предложенные правительством бюджетные меры только ухудшат их положение, 70 процентов не одобряют работу кабинета министров. "Кризис стоимости жизни", как его называют в Британии, только усиливается. Волна забастовок вряд ли что-то радикально изменит — от нее пострадают в первую очередь сами британцы, которые не смогут попасть к врачу, доехать на работу или отправиться в отпуск. Но давление на правительство Сунака, очевидно, будет нарастать, к тому же Британия не голосовала за этого премьер-министра: своим избранием он обязан 193 депутатам-консерваторам, которые решили, что стране нужен именно такой лидер.

https://ria.ru/20221119/britaniya-1832665882.html

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В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты За последние несколько месяцев британские благотворительные фонты зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Теперь бесплатные продукты приходят получать даже те, у кого есть работа и постоянное жилье. 2022-11-26T08:00 true PT1M17S

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авторы, в мире, риши сунак, кир стармер, уинстон черчилль, великобритания, россия