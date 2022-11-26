https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834496157.html

Министр обороны Турции созвал совещание после гибели двух военных

Министр обороны Турции созвал совещание после гибели двух военных - РИА Новости, 26.11.2022

Министр обороны Турции созвал совещание после гибели двух военных

Министр обороны Турции Хулуси Акар проводит совещание с командованием ВС страны после сообщений о гибели двоих военнослужащих в зоне операции в Сирии и Ираке,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:59

2022-11-26T20:59

2022-11-26T23:16

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар проводит совещание с командованием ВС страны после сообщений о гибели двоих военнослужащих в зоне операции в Сирии и Ираке, сообщает газета Milliyet.Минобороны Турции сообщило в субботу о гибели двоих военнослужащих в ходе операции "Коготь-меч" и ранении еще троих.В ночь на субботу сообщалось о гибели одного военного и ранении троих."Министр Акар вернулся в Анкару раньше запланированного из Коньи, где участвовал в мероприятиях с президентом, и проводит совещание с командованием ВС в оперативном центре Сухопутных войск", - сообщила газета.Позже телеканал NTV со ссылкой на минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военнослужащего - причиной стал удар молнии.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834481237.html

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в мире, турция, сирия, ирак