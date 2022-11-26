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СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов - РИА Новости, 26.11.2022
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СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов
СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов
Новая стратегия относительно возможности Японии наносить ответные удары по базам противника, которая в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T06:43
2022-11-26T06:44
в мире
фумио кисида
япония
сша
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ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Новая стратегия относительно возможности Японии наносить ответные удары по базам противника, которая в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции, предполагает тесное взаимодействие с США для их реализации в случае внешнего нападения.Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Киодо. По его данным, черновой вариант политической инициативы по ответным ударам обсуждался накануне в ходе заседания Либерально-демократической партии Японии и входящей с ней в правящую коалицию партии "Комэйто".В частности, предполагается, что в случае нападения противника "при активизации возможностей нанесения ответных ударов будет проведен обмен информацией с США по целям для ответных ударов и оценке успешности их осуществления"."Мы не будем полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов", - цитирует агентство выдержки из обсуждения.Стороны обсуждения признают, что "при существующем уровне обороноспособности" Японии "ответить на ракетный удар противника полностью самостоятельно представляется сложным". В связи с этим власти рассматривают возможность приобретения существующих ракетных систем иностранного производства, в частности американские крылатые ракеты Tomahawk.При этом в стратегии будет подчеркиваться необходимость проведения консультаций относительно условий и целей ответных ударов. Как ожидается, в качестве возможных целей будут обозначены военные объекты, однако "трактовка может быть более широкой, что может подразумевать и нанесение ударов по другим объектам", отмечается в сообщении агентства.В ходе программной речи в начале октября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония рассмотрит все варианты защиты населения, включая возможность ответного удара. Власти до конца 2022 года должны представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.
https://ria.ru/20221119/ucheniya-1832748529.html
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в мире, фумио кисида, япония, сша
В мире, Фумио Кисида, Япония, США
06:43 26.11.2022 (обновлено: 06:44 26.11.2022)
 
СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов

Киодо: Токио разрабатывает стратегию, предполагающую ответные удары совместно с США

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Новая стратегия относительно возможности Японии наносить ответные удары по базам противника, которая в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции, предполагает тесное взаимодействие с США для их реализации в случае внешнего нападения.
Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Киодо. По его данным, черновой вариант политической инициативы по ответным ударам обсуждался накануне в ходе заседания Либерально-демократической партии Японии и входящей с ней в правящую коалицию партии "Комэйто".
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 14:31
Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков
В частности, предполагается, что в случае нападения противника "при активизации возможностей нанесения ответных ударов будет проведен обмен информацией с США по целям для ответных ударов и оценке успешности их осуществления".
"Мы не будем полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов", - цитирует агентство выдержки из обсуждения.
Стороны обсуждения признают, что "при существующем уровне обороноспособности" Японии "ответить на ракетный удар противника полностью самостоятельно представляется сложным". В связи с этим власти рассматривают возможность приобретения существующих ракетных систем иностранного производства, в частности американские крылатые ракеты Tomahawk.
При этом в стратегии будет подчеркиваться необходимость проведения консультаций относительно условий и целей ответных ударов. Как ожидается, в качестве возможных целей будут обозначены военные объекты, однако "трактовка может быть более широкой, что может подразумевать и нанесение ударов по другим объектам", отмечается в сообщении агентства.
В ходе программной речи в начале октября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония рассмотрит все варианты защиты населения, включая возможность ответного удара. Власти до конца 2022 года должны представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 05:33
Япония и США начали крупные совместные учения
 
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