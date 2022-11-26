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Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми - РИА Новости, 26.11.2022
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Краснодарский край
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Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми
Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми - РИА Новости, 26.11.2022
Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми
Краснодарский край на социальную поддержку семей с детьми в текущем году выделил более 45,7 миллиарда рублей, сообщила администрация региона. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:18
2022-11-26T10:18
краснодарский край
общество
жилье
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Краснодарский край на социальную поддержку семей с детьми в текущем году выделил более 45,7 миллиарда рублей, сообщила администрация региона."В этом году в регионе на поддержку семей с детьми выделено более 45,7 миллиарда рублей. Это 53% всех средств, направленных на меры поддержки граждан. Это и ежемесячная денежная выплата на детей, региональный маткапитал, льготы на ЖКУ, обеспечение лекарствами детей до 6 лет, школьное питание, проезд в городском и пригородном транспорте", - говорится в сообщении.Как заявила вице-губернатор края Анна Минькова, комплекс мер постоянно расширяется. "Сейчас, например, идет согласование компенсационных выплат многодетным семьям на погашение ипотеки взамен выдачи бесплатного земельного участка", - приводятся слова замгубернатора.Она добавила, что также по поручению главы региона ежегодно из краевого бюджета выделяют средства на грантовую поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году на 163 проекта было направлено 190 миллионов рублей.Среди них - "Семейный МФЦ" - проект Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей, где многодетные семьи, семьи призванных в рамках частичной мобилизации могут получить психологическую, юридическую, консультативную помощь. Особое внимание уделяется семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации.По данным краевых властей, сегодня в крае более 800 тысяч семей воспитывают почти 1 миллион 380 тысяч детей. При этом каждая девятая семья на Кубани – многодетная. Если в 2015 году таких семей было более 50 тысяч, то сейчас их количество выросло до 92 тысяч.
https://ria.ru/20221116/goroda-1832007799.html
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общество, жилье, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Жилье, Краснодарский край
10:18 26.11.2022
 
Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми

Кубань выделила на соцподдержку семей с детьми более 45,7 миллиарда рублей в 2022 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодая семья с детьми . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Краснодарский край на социальную поддержку семей с детьми в текущем году выделил более 45,7 миллиарда рублей, сообщила администрация региона.
"В этом году в регионе на поддержку семей с детьми выделено более 45,7 миллиарда рублей. Это 53% всех средств, направленных на меры поддержки граждан. Это и ежемесячная денежная выплата на детей, региональный маткапитал, льготы на ЖКУ, обеспечение лекарствами детей до 6 лет, школьное питание, проезд в городском и пригородном транспорте", - говорится в сообщении.
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Как заявила вице-губернатор края Анна Минькова, комплекс мер постоянно расширяется. "Сейчас, например, идет согласование компенсационных выплат многодетным семьям на погашение ипотеки взамен выдачи бесплатного земельного участка", - приводятся слова замгубернатора.
Она добавила, что также по поручению главы региона ежегодно из краевого бюджета выделяют средства на грантовую поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году на 163 проекта было направлено 190 миллионов рублей.
Среди них - "Семейный МФЦ" - проект Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей, где многодетные семьи, семьи призванных в рамках частичной мобилизации могут получить психологическую, юридическую, консультативную помощь. Особое внимание уделяется семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации.
По данным краевых властей, сегодня в крае более 800 тысяч семей воспитывают почти 1 миллион 380 тысяч детей. При этом каждая девятая семья на Кубани – многодетная. Если в 2015 году таких семей было более 50 тысяч, то сейчас их количество выросло до 92 тысяч.
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