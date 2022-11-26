https://ria.ru/20221126/sredstva-1834417815.html

Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми

Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми - РИА Новости, 26.11.2022

Кубань выделила средства на соцподдержку семей с детьми

Краснодарский край на социальную поддержку семей с детьми в текущем году выделил более 45,7 миллиарда рублей, сообщила администрация региона. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:18

2022-11-26T10:18

2022-11-26T10:18

краснодарский край

общество

жилье

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg

КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Краснодарский край на социальную поддержку семей с детьми в текущем году выделил более 45,7 миллиарда рублей, сообщила администрация региона."В этом году в регионе на поддержку семей с детьми выделено более 45,7 миллиарда рублей. Это 53% всех средств, направленных на меры поддержки граждан. Это и ежемесячная денежная выплата на детей, региональный маткапитал, льготы на ЖКУ, обеспечение лекарствами детей до 6 лет, школьное питание, проезд в городском и пригородном транспорте", - говорится в сообщении.Как заявила вице-губернатор края Анна Минькова, комплекс мер постоянно расширяется. "Сейчас, например, идет согласование компенсационных выплат многодетным семьям на погашение ипотеки взамен выдачи бесплатного земельного участка", - приводятся слова замгубернатора.Она добавила, что также по поручению главы региона ежегодно из краевого бюджета выделяют средства на грантовую поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году на 163 проекта было направлено 190 миллионов рублей.Среди них - "Семейный МФЦ" - проект Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей, где многодетные семьи, семьи призванных в рамках частичной мобилизации могут получить психологическую, юридическую, консультативную помощь. Особое внимание уделяется семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации.По данным краевых властей, сегодня в крае более 800 тысяч семей воспитывают почти 1 миллион 380 тысяч детей. При этом каждая девятая семья на Кубани – многодетная. Если в 2015 году таких семей было более 50 тысяч, то сейчас их количество выросло до 92 тысяч.

https://ria.ru/20221116/goroda-1832007799.html

https://ria.ru/20221110/grant-1830639581.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, краснодарский край