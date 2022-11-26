https://ria.ru/20221126/spetsoperatsiya-1834505218.html

Спецоперация, 26 ноября: США продолжают военно-биологическую деятельность

Спецоперация, 26 ноября: США продолжают военно-биологическую деятельность - РИА Новости, 26.11.2022

Спецоперация, 26 ноября: США продолжают военно-биологическую деятельность

Под контролем Пентагона на Украине до сих пор проводятся испытания возбудителей инфекционных заболеваний на украинских военнослужащих и душевнобольных, заявил в РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T22:15

2022-11-26T22:15

2022-11-26T22:15

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

сергей лавров

владимир зеленский

украина

россия

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Под контролем Пентагона на Украине до сих пор проводятся испытания возбудителей инфекционных заболеваний на украинских военнослужащих и душевнобольных, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. При этом Киев и Вашингтон не раскрывают подробности этих исследований.Ход операцииВооруженные силы РФ отразили сразу пять попыток наступления украинских войск на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлении, сообщило минобороны РФ. В частности, силы Киева пытались наступать в направлении Новоселовского, Коломыйчихи и Площанки (ЛНР). Уничтожено и ранены более180 украинских военнослужащих, три бронеавтомобиля, четыре танка,10 пикапов и автомобилей, пять БМП.В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня "HIMARS".В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня "Град" на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Мирное Херсонской области.Опасные исследования Пентагона на УкраинеПод контролем Пентагона на Украине проводились или проводятся до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на украинских военнослужащих и душевнобольных, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.При этом Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть информации, сообщил в субботу начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине.Эти факты будут представлены на Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве в конце ноября, предупредил Кириллов.Новые заявления ЛавроваНарод Украины будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе рядом с его славянскими братьями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что приведшие к нынешней ситуации изменения на Украине, безусловно, произошли не без влияния внешних сил. "В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти", - отметил он. А линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.Ситуация на УкраинеЧетверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Два сильных взрыва раздались в Днепропетровске, возник пожар, сообщили местные СМИ.Расследование преступлений украинских военныхВласти ДНР продолжают сообщать в международные организации о преступлениях киевского режима, в том числе против пленных, хотя эти структуры ангажированы и должной реакции не проявляют, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. Она рассказала, что ее сотрудники опрашивают всех пленных, возвращающихся из застенков Киева.Между тем Киев в субботу продолжал обстрелы городов Донбасса, погиб один житель Горловки и житель Донецка.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

https://ria.ru/20221126/miting-1834488353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь кириллов, сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, киев, министерство обороны сша, войска рхбз