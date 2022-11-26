Спецоперация, 26 ноября: США продолжают военно-биологическую деятельность
Спецоперация, 26 ноября: США продолжают военно-биологическую деятельность на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкШеврон на рукаве форменной одежды военнослужащего морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции на Херсонском направлении
Шеврон на рукаве форменной одежды военнослужащего морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Под контролем Пентагона на Украине до сих пор проводятся испытания возбудителей инфекционных заболеваний на украинских военнослужащих и душевнобольных, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. При этом Киев и Вашингтон не раскрывают подробности этих исследований.
Ход операции
Вооруженные силы РФ отразили сразу пять попыток наступления украинских войск на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлении, сообщило минобороны РФ. В частности, силы Киева пытались наступать в направлении Новоселовского, Коломыйчихи и Площанки (ЛНР). Уничтожено и ранены более180 украинских военнослужащих, три бронеавтомобиля, четыре танка,10 пикапов и автомобилей, пять БМП.
В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня "HIMARS".
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня "Град" на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Мирное Херсонской области.
Опасные исследования Пентагона на Украине
Под контролем Пентагона на Украине проводились или проводятся до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на украинских военнослужащих и душевнобольных, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Эти факты будут представлены на Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве в конце ноября, предупредил Кириллов.
Новые заявления Лаврова
Народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе рядом с его славянскими братьями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что приведшие к нынешней ситуации изменения на Украине, безусловно, произошли не без влияния внешних сил. "В плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти", - отметил он. А линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
Ситуация на Украине
Четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Два сильных взрыва раздались в Днепропетровске, возник пожар, сообщили местные СМИ.
Расследование преступлений украинских военных
Власти ДНР продолжают сообщать в международные организации о преступлениях киевского режима, в том числе против пленных, хотя эти структуры ангажированы и должной реакции не проявляют, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. Она рассказала, что ее сотрудники опрашивают всех пленных, возвращающихся из застенков Киева.