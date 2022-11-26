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В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году - РИА Новости, 26.11.2022
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В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году
В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году - РИА Новости, 26.11.2022
В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году
Правительство РФ установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:31
2022-11-26T18:31
россия
пенсионный фонд рф
правительство рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."1. Установить, что для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте один пункта один статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, единая предельная база для исчисления страховых взносов с учетом размера средней заработной платы в Российской Федерации на 2023 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого в к нему коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 налогового кодекса Российской Федерации в размере 2,3, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с первого января 2023 года", - говорится в документе.Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам.Ранее было принято решение объединить Пенсионный Фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), в результате создается Социальный фонд России, через который будут централизованы все социальные выплаты.В 2022 году база для начисления взносов в ПФР и ФСС составляет соответственно 1,565 миллиона рублей и 1,032 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221124/vyplata-1833956086.html
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россия, пенсионный фонд рф, правительство рф
Россия, Пенсионный фонд РФ, Правительство РФ
18:31 26.11.2022
 
В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году

Правительство России установило единую базу для уплаты обязательных соцвзносов в 2023 году

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"1. Установить, что для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте один пункта один статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, единая предельная база для исчисления страховых взносов с учетом размера средней заработной платы в Российской Федерации на 2023 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого в к нему коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 налогового кодекса Российской Федерации в размере 2,3, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с первого января 2023 года", - говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам.
Ранее было принято решение объединить Пенсионный Фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), в результате создается Социальный фонд России, через который будут централизованы все социальные выплаты.
В 2022 году база для начисления взносов в ПФР и ФСС составляет соответственно 1,565 миллиона рублей и 1,032 миллиона рублей.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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