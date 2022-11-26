https://ria.ru/20221126/sotsvznosy-1834480009.html

В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году

В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году - РИА Новости, 26.11.2022

В России установили единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году

Правительство РФ установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T18:31

2022-11-26T18:31

2022-11-26T18:31

россия

пенсионный фонд рф

правительство рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."1. Установить, что для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте один пункта один статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, единая предельная база для исчисления страховых взносов с учетом размера средней заработной платы в Российской Федерации на 2023 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого в к нему коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 налогового кодекса Российской Федерации в размере 2,3, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с первого января 2023 года", - говорится в документе.Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам.Ранее было принято решение объединить Пенсионный Фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), в результате создается Социальный фонд России, через который будут централизованы все социальные выплаты.В 2022 году база для начисления взносов в ПФР и ФСС составляет соответственно 1,565 миллиона рублей и 1,032 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221124/vyplata-1833956086.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, пенсионный фонд рф, правительство рф