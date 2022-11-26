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Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 26.11.2022
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https://ria.ru/20221126/opolzen-1834439149.html
Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек
Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 26.11.2022
Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек
Не менее 13 человек пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:55
2022-11-26T13:55
в мире
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джорджа мелони
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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Не менее 13 человек пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Ранее представитель карабинеров Казамиччолы сообщил, что в результате оползня, вызванного ливневыми дождями, пропали без вести четыре человека, в том числе грудной ребенок. Согласно этой информации, под оползнем оказался погребен жилой дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей.На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Количество пропавших без вести в Казамиччоле пока точно неизвестно. Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые", - заявил он.Серьезная ситуация сложилась и в другом городе на Искье - Лакко-Амено. По словам мэра Джакомо Паскале, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, примерно 20-30 человек оказались сейчас изолированы в своих домах.Пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в постоянном контакте с областными властями Кампании и службой гражданской обороны и следит за ситуацией на Искье.
https://ria.ru/20221030/krit-1827878254.html
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в мире, джорджа мелони, искья, италия
В мире, В мире, Джорджа Мелони, Искья, Италия
13:55 26.11.2022
 
Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек

Число пропавших без вести из-за оползня на острове Искья увеличилось до 13 человек

Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Читать ria.ru в
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Не менее 13 человек пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Ранее представитель карабинеров Казамиччолы сообщил, что в результате оползня, вызванного ливневыми дождями, пропали без вести четыре человека, в том числе грудной ребенок. Согласно этой информации, под оползнем оказался погребен жилой дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей.
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На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.
Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Количество пропавших без вести в Казамиччоле пока точно неизвестно. Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые", - заявил он.
Серьезная ситуация сложилась и в другом городе на Искье - Лакко-Амено. По словам мэра Джакомо Паскале, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, примерно 20-30 человек оказались сейчас изолированы в своих домах.
Пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в постоянном контакте с областными властями Кампании и службой гражданской обороны и следит за ситуацией на Искье.
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