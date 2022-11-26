https://ria.ru/20221126/opolzen-1834439149.html

Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек

Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 26.11.2022

Число пропавших без вести из-за оползня в Италии увеличилось до 13 человек

Не менее 13 человек пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:55

2022-11-26T13:55

2022-11-26T13:55

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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Не менее 13 человек пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Ранее представитель карабинеров Казамиччолы сообщил, что в результате оползня, вызванного ливневыми дождями, пропали без вести четыре человека, в том числе грудной ребенок. Согласно этой информации, под оползнем оказался погребен жилой дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей.На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Количество пропавших без вести в Казамиччоле пока точно неизвестно. Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые", - заявил он.Серьезная ситуация сложилась и в другом городе на Искье - Лакко-Амено. По словам мэра Джакомо Паскале, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, примерно 20-30 человек оказались сейчас изолированы в своих домах.Пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в постоянном контакте с областными властями Кампании и службой гражданской обороны и следит за ситуацией на Искье.

https://ria.ru/20221030/krit-1827878254.html

https://ria.ru/20221121/albaniya-1833228004.html

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в мире, джорджа мелони, искья, италия