https://ria.ru/20221126/ombudsmen-1834461270.html

Омбудсмен ДНР заявила об ангажированности международных органов

Омбудсмен ДНР заявила об ангажированности международных органов - РИА Новости, 26.11.2022

Омбудсмен ДНР заявила об ангажированности международных органов

Власти ДНР продолжают сообщать в международные организации о преступлениях киевского режима, в том числе против пленных, хотя эти структуры ангажированы и... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:21

2022-11-26T16:21

2022-11-26T16:21

донецкая народная республика

донбасс

дарья морозова

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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Власти ДНР продолжают сообщать в международные организации о преступлениях киевского режима, в том числе против пленных, хотя эти структуры ангажированы и должной реакции не проявляют, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова."На международные организации каким-либо радикальным образом сейчас воздействовать нельзя. Потому что сейчас очень много явных военных преступлений, которые происходят <...> на территории Донбасса, но международные организации в силу своей ангажированности просто закрывают на это глаза", - заявила Морозова журналистам.Однако, по ее словам, это не означает, что нужно "молчать и не показывать того, что у нас здесь происходит", поэтому сотрудники аппарата омбудсмена опрашивают всех военных, возвращающихся из киевского плена."Мы понимаем, к кому какие пытки применялись, как над кем издевались... Напишем очередные письма на международные организации с четким указанием фамилий (освобожденных пленных), пыток, которые к ним применялись. Соответственно, отошлем это им. Как они на это отреагируют, это уже следующий вопрос. Главное, чтобы мы не молчали", - рассказала Морозова.По ее словам, "придет время, и мы спросим, почему закрывались глаза, и почему у, казалось бы, нейтральных международных организаций такое отношение к обычным жителям, гражданским лицам".

https://ria.ru/20221118/publikatsiya-1832592092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова