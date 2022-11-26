https://ria.ru/20221126/ombudsmen-1834461270.html
Омбудсмен ДНР заявила об ангажированности международных органов
Омбудсмен ДНР заявила об ангажированности международных органов - РИА Новости, 26.11.2022
Омбудсмен ДНР заявила об ангажированности международных органов
Власти ДНР продолжают сообщать в международные организации о преступлениях киевского режима, в том числе против пленных, хотя эти структуры ангажированы и... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:21
2022-11-26T16:21
2022-11-26T16:21
донецкая народная республика
донбасс
дарья морозова
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Власти ДНР продолжают сообщать в международные организации о преступлениях киевского режима, в том числе против пленных, хотя эти структуры ангажированы и должной реакции не проявляют, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова."На международные организации каким-либо радикальным образом сейчас воздействовать нельзя. Потому что сейчас очень много явных военных преступлений, которые происходят <...> на территории Донбасса, но международные организации в силу своей ангажированности просто закрывают на это глаза", - заявила Морозова журналистам.Однако, по ее словам, это не означает, что нужно "молчать и не показывать того, что у нас здесь происходит", поэтому сотрудники аппарата омбудсмена опрашивают всех военных, возвращающихся из киевского плена."Мы понимаем, к кому какие пытки применялись, как над кем издевались... Напишем очередные письма на международные организации с четким указанием фамилий (освобожденных пленных), пыток, которые к ним применялись. Соответственно, отошлем это им. Как они на это отреагируют, это уже следующий вопрос. Главное, чтобы мы не молчали", - рассказала Морозова.По ее словам, "придет время, и мы спросим, почему закрывались глаза, и почему у, казалось бы, нейтральных международных организаций такое отношение к обычным жителям, гражданским лицам".
https://ria.ru/20221118/publikatsiya-1832592092.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР заявила об ангажированности международных органов
Омбудсмен ДНР: международные органы не реагируют на сведения о военных преступлениях Киева
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Власти ДНР продолжают сообщать в международные организации о преступлениях киевского режима, в том числе против пленных, хотя эти структуры ангажированы и должной реакции не проявляют, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.
"На международные организации каким-либо радикальным образом сейчас воздействовать нельзя. Потому что сейчас очень много явных военных преступлений, которые происходят <...> на территории Донбасса
, но международные организации в силу своей ангажированности просто закрывают на это глаза", - заявила Морозова журналистам.
Однако, по ее словам, это не означает, что нужно "молчать и не показывать того, что у нас здесь происходит", поэтому сотрудники аппарата омбудсмена опрашивают всех военных, возвращающихся из киевского плена.
"Мы понимаем, к кому какие пытки применялись, как над кем издевались... Напишем очередные письма на международные организации с четким указанием фамилий (освобожденных пленных), пыток, которые к ним применялись. Соответственно, отошлем это им. Как они на это отреагируют, это уже следующий вопрос. Главное, чтобы мы не молчали", - рассказала Морозова.
По ее словам, "придет время, и мы спросим, почему закрывались глаза, и почему у, казалось бы, нейтральных международных организаций такое отношение к обычным жителям, гражданским лицам".