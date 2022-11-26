Рейтинг@Mail.ru
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/obstrel-1834476187.html
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 26.11.2022
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками
Мирная жительница получила ранения, 16 домов повреждены при обстреле украинскими войсками Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:54
2022-11-26T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения, 16 домов повреждены при обстреле украинскими войсками Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в субботу в 7.45 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (пять снарядов) получила ранения женщина 1953 года рождения, повреждено 16 жилых домов, семь хозяйственных построек, магазин "Сундучок", газопровод и линия электропередач", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
сватово
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК
17:54 26.11.2022 (обновлено: 17:55 26.11.2022)
 
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками

В Сватово мирная жительница пострадала при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения, 16 домов повреждены при обстреле украинскими войсками Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что в субботу в 7.45 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.
"В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (пять снарядов) получила ранения женщина 1953 года рождения, повреждено 16 жилых домов, семь хозяйственных построек, магазин "Сундучок", газопровод и линия электропередач", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала