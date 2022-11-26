https://ria.ru/20221126/obstrel-1834476187.html

В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками

В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 26.11.2022

В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками

Мирная жительница получила ранения, 16 домов повреждены при обстреле украинскими войсками Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:54

2022-11-26T17:54

2022-11-26T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения, 16 домов повреждены при обстреле украинскими войсками Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в субботу в 7.45 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (пять снарядов) получила ранения женщина 1953 года рождения, повреждено 16 жилых домов, семь хозяйственных построек, магазин "Сундучок", газопровод и линия электропередач", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

сватово

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в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк