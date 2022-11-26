https://ria.ru/20221126/obstrel-1834476187.html
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 26.11.2022
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками
Мирная жительница получила ранения, 16 домов повреждены при обстреле украинскими войсками Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:54
2022-11-26T17:54
2022-11-26T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения, 16 домов повреждены при обстреле украинскими войсками Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в субботу в 7.45 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (пять снарядов) получила ранения женщина 1953 года рождения, повреждено 16 жилых домов, семь хозяйственных построек, магазин "Сундучок", газопровод и линия электропередач", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
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в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК
17:54 26.11.2022 (обновлено: 17:55 26.11.2022)
В Сватово женщина пострадала при обстреле украинскими войсками
В Сватово мирная жительница пострадала при обстреле со стороны украинских войск