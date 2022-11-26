https://ria.ru/20221126/obezvozhivanie-1834389827.html

Диетолог назвала главные признаки обезвоживания

Диетолог назвала главные признаки обезвоживания - РИА Новости, 26.11.2022

Диетолог назвала главные признаки обезвоживания

Питьевой режим важно соблюдать не только в жаркую погоду, но и в холода, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму согреться, предупредила в интервью... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:10

2022-11-26T02:10

2022-11-26T02:10

общество

здоровье - общество

вода

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Питьевой режим важно соблюдать не только в жаркую погоду, но и в холода, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму согреться, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Зимой люди реже ощущают жажду, однако при отрицательной температуре воздуха, как и в летний зной, присутствие достаточного количества воды в организме необходимо для процессов, связанных с терморегуляцией, отметила она.Если ежедневно употреблять меньше воды, чем требуется клеткам, это может привести к целому ряду негативных последствий, продолжила она."Усталость по утрам, раздражительность, смена настроения, низкий иммунитет, плохая память, тусклая кожа, ломкие ногти, волосы – это все может быть признаками обезвоживания. Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды", – сказала Богданова.На обезвоживание может указывать появление небольших жировых отложений на животе, а также беспричинно возникающее чувство голода, добавила она. По словам диетолога, мы не всегда отдаем себе отчет в том, чего нам не хватает на самом деле – еды или воды.Ежедневно человек должен употреблять 30 граммов воды на килограмм веса, уточнила Богданова."Речь идет именно о чистой воде отдельно от всего остального. Чай и кофе – обезвоживающие напитки, на 100 граммов мы теряем 110 граммов жидкости. Соленый или острый суп будет обезвоживать, соки тоже сильно обезвоживают и повышают уровень сахара. Вода есть вода, рекомендую не смешивать", – подчеркнула Богданова.Увеличивать количество выпиваемой за день воды нужно постепенно, считает она."Условно, если вы выпиваете литр, добавьте сначала 200 граммов. Если резко начать пить много воды, организм не будет готов к нагрузке, это может плохо отразиться на самочувствии", – пояснила Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20221124/voda-1833957240.html

https://realty.ria.ru/20221018/voda-1824567827.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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