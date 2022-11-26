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Диетолог назвала главные признаки обезвоживания - РИА Новости, 26.11.2022
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Диетолог назвала главные признаки обезвоживания
Диетолог назвала главные признаки обезвоживания - РИА Новости, 26.11.2022
Диетолог назвала главные признаки обезвоживания
Питьевой режим важно соблюдать не только в жаркую погоду, но и в холода, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму согреться, предупредила в интервью... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T02:10
2022-11-26T02:10
общество
здоровье - общество
вода
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Питьевой режим важно соблюдать не только в жаркую погоду, но и в холода, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму согреться, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Зимой люди реже ощущают жажду, однако при отрицательной температуре воздуха, как и в летний зной, присутствие достаточного количества воды в организме необходимо для процессов, связанных с терморегуляцией, отметила она.Если ежедневно употреблять меньше воды, чем требуется клеткам, это может привести к целому ряду негативных последствий, продолжила она."Усталость по утрам, раздражительность, смена настроения, низкий иммунитет, плохая память, тусклая кожа, ломкие ногти, волосы – это все может быть признаками обезвоживания. Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды", – сказала Богданова.На обезвоживание может указывать появление небольших жировых отложений на животе, а также беспричинно возникающее чувство голода, добавила она. По словам диетолога, мы не всегда отдаем себе отчет в том, чего нам не хватает на самом деле – еды или воды.Ежедневно человек должен употреблять 30 граммов воды на килограмм веса, уточнила Богданова."Речь идет именно о чистой воде отдельно от всего остального. Чай и кофе – обезвоживающие напитки, на 100 граммов мы теряем 110 граммов жидкости. Соленый или острый суп будет обезвоживать, соки тоже сильно обезвоживают и повышают уровень сахара. Вода есть вода, рекомендую не смешивать", – подчеркнула Богданова.Увеличивать количество выпиваемой за день воды нужно постепенно, считает она."Условно, если вы выпиваете литр, добавьте сначала 200 граммов. Если резко начать пить много воды, организм не будет готов к нагрузке, это может плохо отразиться на самочувствии", – пояснила Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20221124/voda-1833957240.html
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общество, здоровье - общество, вода
Общество, Здоровье - Общество, Вода
02:10 26.11.2022
 
Диетолог назвала главные признаки обезвоживания

Диетолог Богданова указала на необходимость соблюдать питьевой режим в холодную погоду

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Стакан воды. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Питьевой режим важно соблюдать не только в жаркую погоду, но и в холода, чтобы избежать обезвоживания и помочь организму согреться, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.
Зимой люди реже ощущают жажду, однако при отрицательной температуре воздуха, как и в летний зной, присутствие достаточного количества воды в организме необходимо для процессов, связанных с терморегуляцией, отметила она.
"Сократительный процесс (при сокращении мышц, в том числе непроизвольном, происходит теплообразование, – ред.) вызывает у нас так называемое закисление клеток и высокую интоксикацию организма. Употребление воды, во-первых, является простым способом провести детоксикацию. Во-вторых, вода позволяет организму получать энергию за счет деления клеток, распада микроэлементов: без воды эти процессы невозможны, и человек не согреется", – объяснила Богданова.
Если ежедневно употреблять меньше воды, чем требуется клеткам, это может привести к целому ряду негативных последствий, продолжила она.
"Усталость по утрам, раздражительность, смена настроения, низкий иммунитет, плохая память, тусклая кожа, ломкие ногти, волосы – это все может быть признаками обезвоживания. Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды", – сказала Богданова.
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На обезвоживание может указывать появление небольших жировых отложений на животе, а также беспричинно возникающее чувство голода, добавила она. По словам диетолога, мы не всегда отдаем себе отчет в том, чего нам не хватает на самом деле – еды или воды.
Ежедневно человек должен употреблять 30 граммов воды на килограмм веса, уточнила Богданова.
"Речь идет именно о чистой воде отдельно от всего остального. Чай и кофе – обезвоживающие напитки, на 100 граммов мы теряем 110 граммов жидкости. Соленый или острый суп будет обезвоживать, соки тоже сильно обезвоживают и повышают уровень сахара. Вода есть вода, рекомендую не смешивать", – подчеркнула Богданова.
Увеличивать количество выпиваемой за день воды нужно постепенно, считает она.
"Условно, если вы выпиваете литр, добавьте сначала 200 граммов. Если резко начать пить много воды, организм не будет готов к нагрузке, это может плохо отразиться на самочувствии", – пояснила Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.
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