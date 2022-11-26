https://ria.ru/20221126/moldaviya-1834504419.html

Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации

Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации - РИА Новости, 26.11.2022

Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации

Молдавия получит грант на 3 миллиона евро для обучения персонала и предоставления услуг в сфере аэронавигации, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T22:05

2022-11-26T22:05

2022-11-26T22:05

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КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Молдавия получит грант на 3 миллиона евро для обучения персонала и предоставления услуг в сфере аэронавигации, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Молдавия получит грант в размере 3 миллионов евро от Фонда добровольной солидарности Евроконтроля. Этот фонд будет использоваться для покрытия расходов на персонал и обучение, а также любых других расходов, необходимых для обеспечения оперативной готовности и непрерывности процессов в рамках поставки аэронавигационного обслуживания", - написал Спыну в Telegram-канале.Доходы "Молдатса" (государственного предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения) упали более чем на 50% из-за закрытия воздушного пространства. Грант поможет компании продолжать предоставлять услуги.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, румыния, молдавия