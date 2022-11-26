Рейтинг@Mail.ru
Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/moldaviya-1834504419.html
Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации
Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации - РИА Новости, 26.11.2022
Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации
Молдавия получит грант на 3 миллиона евро для обучения персонала и предоставления услуг в сфере аэронавигации, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:05
2022-11-26T22:05
в мире
украина
румыния
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Молдавия получит грант на 3 миллиона евро для обучения персонала и предоставления услуг в сфере аэронавигации, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Молдавия получит грант в размере 3 миллионов евро от Фонда добровольной солидарности Евроконтроля. Этот фонд будет использоваться для покрытия расходов на персонал и обучение, а также любых других расходов, необходимых для обеспечения оперативной готовности и непрерывности процессов в рамках поставки аэронавигационного обслуживания", - написал Спыну в Telegram-канале.Доходы "Молдатса" (государственного предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения) упали более чем на 50% из-за закрытия воздушного пространства. Грант поможет компании продолжать предоставлять услуги.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.
https://ria.ru/20221126/rouming-1834458453.html
украина
румыния
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, молдавия
В мире, Украина, Румыния, Молдавия
22:05 26.11.2022
 
Молдавия получит грант для предоставления услуг в сфере аэронавигации

Молдавия получит грант на три миллиона евро для предоставления услуг в сфере аэронавигации

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Молдавия получит грант на 3 миллиона евро для обучения персонала и предоставления услуг в сфере аэронавигации, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"Молдавия получит грант в размере 3 миллионов евро от Фонда добровольной солидарности Евроконтроля. Этот фонд будет использоваться для покрытия расходов на персонал и обучение, а также любых других расходов, необходимых для обеспечения оперативной готовности и непрерывности процессов в рамках поставки аэронавигационного обслуживания", - написал Спыну в Telegram-канале.
Доходы "Молдатса" (государственного предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения) упали более чем на 50% из-за закрытия воздушного пространства. Грант поможет компании продолжать предоставлять услуги.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 16:05
Молдавия хочет получить бесплатный роуминг на территории Евросоюза
 
В миреУкраинаРумынияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала