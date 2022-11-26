https://ria.ru/20221126/medvezhonok-1834446584.html

В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО

В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО - РИА Новости, 26.11.2022

В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО

Специалисты Центра реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из Еврейской... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:47

2022-11-26T14:47

2022-11-26T17:12

еврейская автономная область

россия

фонд президентских грантов

центр "амурский тигр"

всемирный фонд дикой природы

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из Еврейской АО, сообщает учреждение.Отмечается, что зверь истощен. Специалисты надеются откормить его и уложить в спячку."Надеемся, что весной вернётся в лес", - сообщают в Центре.Позже там добавили, что оставшийся без матери медвежонок пришел на помойку, где пытался найти пропитание. Из-за истощения зверь не смог залечь в спячку. Местные жители обратились в службу охотничьего надзора ЕАО, которая его поймала и отправила в Приморье. Ветосмотр показал, что у медвежонка нет травм, но у него крайне низкий вес.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20221011/kotyata-1823045113.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

еврейская автономная область, россия, фонд президентских грантов, центр "амурский тигр", всемирный фонд дикой природы