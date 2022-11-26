14:47 26.11.2022 (обновлено: 17:12 26.11.2022)
В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО
В центре реабилитации "Тигр" в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из ЕАО
© Центр "Тигр"Медвежонок бурого медведя в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр". Кадр видео
© Центр "Тигр"
Медвежонок бурого медведя в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр". Кадр видео
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из Еврейской АО, сообщает учреждение.
"Очень неожиданное у нас поступление - медвежонок бурого медведя! Малыш приехал к нам из Еврейской автономной области, это около 1000 километров. Сейчас мы проводим первичный ветеринарный осмотр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зверь истощен. Специалисты надеются откормить его и уложить в спячку.
"Надеемся, что весной вернётся в лес", - сообщают в Центре.
Позже там добавили, что оставшийся без матери медвежонок пришел на помойку, где пытался найти пропитание. Из-за истощения зверь не смог залечь в спячку. Местные жители обратились в службу охотничьего надзора ЕАО, которая его поймала и отправила в Приморье. Ветосмотр показал, что у медвежонка нет травм, но у него крайне низкий вес.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.