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В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО - РИА Новости, 26.11.2022
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В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО
В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО - РИА Новости, 26.11.2022
В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО
Специалисты Центра реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из Еврейской... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:47
2022-11-26T17:12
еврейская автономная область
россия
фонд президентских грантов
центр "амурский тигр"
всемирный фонд дикой природы
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из Еврейской АО, сообщает учреждение.Отмечается, что зверь истощен. Специалисты надеются откормить его и уложить в спячку."Надеемся, что весной вернётся в лес", - сообщают в Центре.Позже там добавили, что оставшийся без матери медвежонок пришел на помойку, где пытался найти пропитание. Из-за истощения зверь не смог залечь в спячку. Местные жители обратились в службу охотничьего надзора ЕАО, которая его поймала и отправила в Приморье. Ветосмотр показал, что у медвежонка нет травм, но у него крайне низкий вес.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.
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еврейская автономная область, россия, фонд президентских грантов, центр "амурский тигр", всемирный фонд дикой природы
Еврейская автономная область, Россия, Фонд президентских грантов, Центр "Амурский тигр", Всемирный фонд дикой природы
14:47 26.11.2022 (обновлено: 17:12 26.11.2022)
 
В центре реабилитации в Приморье выхаживают медвежонка из ЕАО

В центре реабилитации "Тигр" в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из ЕАО

© Центр "Тигр"Медвежонок бурого медведя в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр". Кадр видео
Медвежонок бурого медведя в центре реабилитации диких животных Центр Тигр. Кадр видео
© Центр "Тигр"
Медвежонок бурого медведя в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр". Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают истощенного бурого медвежонка из Еврейской АО, сообщает учреждение.
"Очень неожиданное у нас поступление - медвежонок бурого медведя! Малыш приехал к нам из Еврейской автономной области, это около 1000 километров. Сейчас мы проводим первичный ветеринарный осмотр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зверь истощен. Специалисты надеются откормить его и уложить в спячку.
"Надеемся, что весной вернётся в лес", - сообщают в Центре.
Позже там добавили, что оставшийся без матери медвежонок пришел на помойку, где пытался найти пропитание. Из-за истощения зверь не смог залечь в спячку. Местные жители обратились в службу охотничьего надзора ЕАО, которая его поймала и отправила в Приморье. Ветосмотр показал, что у медвежонка нет травм, но у него крайне низкий вес.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.
Дальневосточные лесные котята, доставленные в Центр Тигр - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Еврейская автономная областьРоссияФонд президентских грантовЦентр "Амурский тигр"Всемирный фонд дикой природы
 
 
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