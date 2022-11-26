https://ria.ru/20221126/kurgan-1834511118.html

Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения

Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения - РИА Новости, 26.11.2022

Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения

Демонтированным на латвийском участке мемориальным плитам Кургана Дружбы в честь сотрудничества русских, белорусских и латышских партизанских отрядов найдется... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T23:20

2022-11-26T23:20

2022-11-26T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

михаил ведерников

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латвия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Демонтированным на латвийском участке мемориальным плитам Кургана Дружбы в честь сотрудничества русских, белорусских и латышских партизанских отрядов найдется место на территории России и Белоруссии, считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Ведерников в субботу выступил на Псковском международном медиафоруме, где ответил и на вопросы его участников. Видео, где он высказывается о Кургане Дружбы, опубликовано в Telegram-канале регионального правительства."У нас большие планы (сотрудничества) и на следующий год, и на последующие годы с нашими белорусскими партнерами. Мы подумаем, как эту ситуацию исправить. Достаточно земли – и российской и белорусской, мы обязательно сделаем так, чтобы было место и были плиты", - сказал Ведерников в ходе Псковского международного медиафорума.Он назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партизанского движения.Ранее в четверг официальный представитель Полоцкого погранотряда Белоруссии Денис Глебко заявил, что Латвия без согласования с Минском демонтировала на Кургане Дружбы пешеходный мост через реку Синюха на общей границе. Эта река разделяет Белоруссию и Латвию.Ранее мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, были демонтированы на латвийском участке с применением тяжелой техники. В конце октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган Дружбы". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников.

https://ria.ru/20221126/pamyatnik-1834477083.html

https://ria.ru/20221108/odessa-1830028646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, михаил ведерников, александр бастрыкин, мария захарова, россия, белоруссия, латвия