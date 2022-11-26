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Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения - РИА Новости, 26.11.2022
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https://ria.ru/20221126/kurgan-1834511118.html
Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения
Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения - РИА Новости, 26.11.2022
Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения
Демонтированным на латвийском участке мемориальным плитам Кургана Дружбы в честь сотрудничества русских, белорусских и латышских партизанских отрядов найдется... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:20
2022-11-26T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
михаил ведерников
александр бастрыкин
мария захарова
россия
белоруссия
латвия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Демонтированным на латвийском участке мемориальным плитам Кургана Дружбы в честь сотрудничества русских, белорусских и латышских партизанских отрядов найдется место на территории России и Белоруссии, считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Ведерников в субботу выступил на Псковском международном медиафоруме, где ответил и на вопросы его участников. Видео, где он высказывается о Кургане Дружбы, опубликовано в Telegram-канале регионального правительства."У нас большие планы (сотрудничества) и на следующий год, и на последующие годы с нашими белорусскими партнерами. Мы подумаем, как эту ситуацию исправить. Достаточно земли – и российской и белорусской, мы обязательно сделаем так, чтобы было место и были плиты", - сказал Ведерников в ходе Псковского международного медиафорума.Он назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партизанского движения.Ранее в четверг официальный представитель Полоцкого погранотряда Белоруссии Денис Глебко заявил, что Латвия без согласования с Минском демонтировала на Кургане Дружбы пешеходный мост через реку Синюха на общей границе. Эта река разделяет Белоруссию и Латвию.Ранее мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, были демонтированы на латвийском участке с применением тяжелой техники. В конце октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган Дружбы". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников.
https://ria.ru/20221126/pamyatnik-1834477083.html
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в мире, михаил ведерников, александр бастрыкин, мария захарова, россия, белоруссия, латвия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Ведерников, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Россия, Белоруссия, Латвия
23:20 26.11.2022
 
Ведерников назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения

Глава Псковской области назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партдвижения

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Михаил Ведерников . Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Демонтированным на латвийском участке мемориальным плитам Кургана Дружбы в честь сотрудничества русских, белорусских и латышских партизанских отрядов найдется место на территории России и Белоруссии, считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ведерников в субботу выступил на Псковском международном медиафоруме, где ответил и на вопросы его участников. Видео, где он высказывается о Кургане Дружбы, опубликовано в Telegram-канале регионального правительства.
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"У нас большие планы (сотрудничества) и на следующий год, и на последующие годы с нашими белорусскими партнерами. Мы подумаем, как эту ситуацию исправить. Достаточно земли – и российской и белорусской, мы обязательно сделаем так, чтобы было место и были плиты", - сказал Ведерников в ходе Псковского международного медиафорума.
Он назвал Курган Дружбы святым местом для ветеранов партизанского движения.
"Люди это помнят, и как бы власти не старались сносить памятники, ограждать территорию, чтобы не было видно, что происходит на нашей и белорусской территории, люди все равно приходят, встают, поют "Катюшу", и с этим они (латвийская сторона - ред.) вряд ли что-то смогут сделать", - отметил Ведерников.
Ранее в четверг официальный представитель Полоцкого погранотряда Белоруссии Денис Глебко заявил, что Латвия без согласования с Минском демонтировала на Кургане Дружбы пешеходный мост через реку Синюха на общей границе. Эта река разделяет Белоруссию и Латвию.
Ранее мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, были демонтированы на латвийском участке с применением тяжелой техники. В конце октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган Дружбы". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников.
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