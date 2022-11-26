https://ria.ru/20221126/konventsiya-1834452848.html

Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО

Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО - РИА Новости, 26.11.2022

Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО

Россия предлагает ряд мер, которые будут способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:31

2022-11-26T15:31

2022-11-26T15:32

россия

сша

игорь кириллов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия предлагает ряд мер, которые будут способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он перечислил эти предложения, которые РФ предлагает в условиях возникающих вызовов и угроз, обусловленных военно-биологической программой США."Первое: возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы включал списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, учитывал современные научно-технические достижения в области биологии и предусматривал эффективный механизм проверки", - сказал Кириллов."Второе: дополнить меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также сведениями об объектах по производству вакцин для животных. Третье: предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников", - добавил генерал.Практическая реализация российских предложений будет способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований КБТО, подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20221027/obraschenie-1827110377.html

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россия, сша, игорь кириллов