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Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО - РИА Новости, 26.11.2022
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Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО
Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО - РИА Новости, 26.11.2022
Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО
Россия предлагает ряд мер, которые будут способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:31
2022-11-26T15:32
россия
сша
игорь кириллов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия предлагает ряд мер, которые будут способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он перечислил эти предложения, которые РФ предлагает в условиях возникающих вызовов и угроз, обусловленных военно-биологической программой США."Первое: возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы включал списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, учитывал современные научно-технические достижения в области биологии и предусматривал эффективный механизм проверки", - сказал Кириллов."Второе: дополнить меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также сведениями об объектах по производству вакцин для животных. Третье: предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников", - добавил генерал.Практическая реализация российских предложений будет способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований КБТО, подчеркнул Кириллов.
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россия, сша, игорь кириллов
Россия, США, Игорь Кириллов
15:31 26.11.2022 (обновлено: 15:32 26.11.2022)
 
Россия предложила меры по безусловному соблюдению КБТО

Минобороны России сообщило о возможных мерах по безусловному соблюдению КБТО

© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудник в костюме биозащиты
Сотрудник в костюме биозащиты - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сотрудник в костюме биозащиты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия предлагает ряд мер, которые будут способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он перечислил эти предложения, которые РФ предлагает в условиях возникающих вызовов и угроз, обусловленных военно-биологической программой США.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:42
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира об опасности биооружия
"Первое: возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы включал списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, учитывал современные научно-технические достижения в области биологии и предусматривал эффективный механизм проверки", - сказал Кириллов.
"Второе: дополнить меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также сведениями об объектах по производству вакцин для животных. Третье: предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников", - добавил генерал.
Практическая реализация российских предложений будет способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований КБТО, подчеркнул Кириллов.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 15:18
США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны
 
РоссияСШАИгорь Кириллов
 
 
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