22:54 26.11.2022 (обновлено: 22:55 26.11.2022)
В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом
Собянин: Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут в каждом округе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКаток в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Каток в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут работать в каждом округе города, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Подготовили к зимнему сезону 215 катков с искусственным льдом. Они будут работать в каждом округе Москвы. Покататься на коньках можно во дворах, в парках и на 19 площадках "Московских сезонов". К примеру, на площади Революции, в Вешняках, Тëплом Стане и в других районах. На катках есть вся необходимая инфраструктура: раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи", - говорится в сообщении.
Он добавил, что также будут места для катания с естественным льдом. Площадки под них уже готовы, в ближайшее время начнется заливка и оборудование всем необходимым для комфортного отдыха.
Собянин напомнил, что накануне уже заработали самые большие катки Москвы - на ВДНХ и в Парке Горького.
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