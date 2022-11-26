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В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 26.11.2022
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В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом
В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 26.11.2022
В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом
Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут работать в каждом округе города, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:54
2022-11-26T22:55
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут работать в каждом округе города, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Он добавил, что также будут места для катания с естественным льдом. Площадки под них уже готовы, в ближайшее время начнется заливка и оборудование всем необходимым для комфортного отдыха.Собянин напомнил, что накануне уже заработали самые большие катки Москвы - на ВДНХ и в Парке Горького.
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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва
22:54 26.11.2022 (обновлено: 22:55 26.11.2022)
 
В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом

Собянин: Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут в каждом округе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКаток в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Каток в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Каток в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут работать в каждом округе города, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Подготовили к зимнему сезону 215 катков с искусственным льдом. Они будут работать в каждом округе Москвы. Покататься на коньках можно во дворах, в парках и на 19 площадках "Московских сезонов". К примеру, на площади Революции, в Вешняках, Тëплом Стане и в других районах. На катках есть вся необходимая инфраструктура: раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи", - говорится в сообщении.
Он добавил, что также будут места для катания с естественным льдом. Площадки под них уже готовы, в ближайшее время начнется заливка и оборудование всем необходимым для комфортного отдыха.
Собянин напомнил, что накануне уже заработали самые большие катки Москвы - на ВДНХ и в Парке Горького.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыСергей СобянинМосква
 
 
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