https://ria.ru/20221126/katok-1834509605.html

В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом

В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 26.11.2022

В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом

Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут работать в каждом округе города, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T22:54

2022-11-26T22:54

2022-11-26T22:55

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва подготовила 215 катков с искусственным льдом, они будут работать в каждом округе города, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Он добавил, что также будут места для катания с естественным льдом. Площадки под них уже готовы, в ближайшее время начнется заливка и оборудование всем необходимым для комфортного отдыха.Собянин напомнил, что накануне уже заработали самые большие катки Москвы - на ВДНХ и в Парке Горького.

https://ria.ru/20221117/gum-1832242244.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва