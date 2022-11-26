https://ria.ru/20221126/gvatemala-1834396593.html

В Гватемале россиянина лишили вида на жительство из-за санкций США

В Гватемале россиянина лишили вида на жительство из-за санкций США - РИА Новости, 26.11.2022

В Гватемале россиянина лишили вида на жительство из-за санкций США

Гватемальский институт миграции запретил въезд в страну и лишил вида на жительство двух граждан России и Белоруссии, которые попали под санкции США в рамках... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T05:34

2022-11-26T05:34

2022-11-26T05:34

сша

гватемала (республика)

россия

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Гватемальский институт миграции запретил въезд в страну и лишил вида на жительство двух граждан России и Белоруссии, которые попали под санкции США в рамках "акта Магнитского" за предположительные коррупционные преступления."Во исполнение решения Совета национальной безопасности относительно миграционного положения господина Дмитрия Кудрякова и госпожи Ирины Литвинюк и, учитывая, что они покинули национальную территорию, Гватемальский институт миграции проинформировал Национальное миграционное управление о недопуске этих людей и приостановлении действия вида на жительство господина Дмитрия Кудрякова и госпожи Ирины Литвинюк", - говорится в сообщении Гватемальского института миграции в Twitter.Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 18 ноября наложило санкции на гражданина России Дмитрия Кудрякова и гражданку Белоруссии Ирину Литвинюк "за их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы, а также на три связанных с ними юридических лица, вовлеченных в коррупционные схемы". Им вменяют "многочисленные схемы взяточничества с участием политиков, судей и государственных чиновников" и "коррупционные действия в поддержку российских схем влияния, незаконную выплату наличных средств государственным чиновникам в обмен на поддержку интересов российских горнодобывающих компаний".Компании, которые попали под санкции США, - Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), Compañia Procesadora de Niquel (ProNiCo) и Mayaniquel. Утверждается, что они являются дочерними структурами зарегистрированной в Швейцарии группы Solway, которую в документах минфина США называют "российской организацией", и действуют под руководством Кудрякова. Эти предприятия работают в Гватемале более десяти лет и ежегодно производят около 25 тысяч тонн ферроникеля, который экспортируется в Европу и Азию.После включения в санкционные списки США Mayaniquel опубликовала заявление, в котором опровергла какую-либо связь с Solway Investment Group или попавшими под санкции гражданами. В компании заверили, что их юристы находятся в контакте с органами министерства финансов США, а организация доступна для любой проверки в связи с этой неточной информацией.В августе 2021 года издание New York Times сообщило, что, согласно показаниям свидетелей, президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи получал миллионные взятки от россиян, связанных с местной горнодобывающей компанией.

https://ria.ru/20220819/ryabkov-1810714294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/blinken-1798009120.html

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сша, гватемала (республика), россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии