https://ria.ru/20221126/energokrizis-1834491272.html

Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос

Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос - РИА Новости, 26.11.2022

Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос

Более половины (52%) жителей ФРГ ограничиваются покупкой тех продуктов, которые им действительно нужны, следует из опроса компании NielsenIQ, занимающейся... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:11

2022-11-26T20:11

2022-11-26T20:11

владимир путин

россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Более половины (52%) жителей ФРГ ограничиваются покупкой тех продуктов, которые им действительно нужны, следует из опроса компании NielsenIQ, занимающейся исследованием потребительского поведения и данными розничного рынка.Согласно репрезентативному опросу, проведенному компанией среди более чем 10 000 человек, 52% жителей ФРГ покупают только продукты первой необходимости.Около 44% заявили, что отказываются от продуктов, связанных с развлечением и роскошью, 31% старается реже посещать рестораны и около 30% опрошенных согласились с утверждением, что в текущих обстоятельствах совершают меньше покупок."Чем дольше длится кризис, тем больше возможностей люди используют для экономии", - констатирует Стайблин.Так, покупатели стали внимательнее сравнивать цены, уделять больше внимания специальным предложениям и отдавать предпочтение более дешевым продуктам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221123/germaniya-1833538816.html

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германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, германия, украина