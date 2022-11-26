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Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос - РИА Новости, 26.11.2022
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Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос
Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос - РИА Новости, 26.11.2022
Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос
Более половины (52%) жителей ФРГ ограничиваются покупкой тех продуктов, которые им действительно нужны, следует из опроса компании NielsenIQ, занимающейся... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T20:11
2022-11-26T20:11
владимир путин
россия
германия
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Более половины (52%) жителей ФРГ ограничиваются покупкой тех продуктов, которые им действительно нужны, следует из опроса компании NielsenIQ, занимающейся исследованием потребительского поведения и данными розничного рынка.Согласно репрезентативному опросу, проведенному компанией среди более чем 10 000 человек, 52% жителей ФРГ покупают только продукты первой необходимости.Около 44% заявили, что отказываются от продуктов, связанных с развлечением и роскошью, 31% старается реже посещать рестораны и около 30% опрошенных согласились с утверждением, что в текущих обстоятельствах совершают меньше покупок."Чем дольше длится кризис, тем больше возможностей люди используют для экономии", - констатирует Стайблин.Так, покупатели стали внимательнее сравнивать цены, уделять больше внимания специальным предложениям и отдавать предпочтение более дешевым продуктам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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владимир путин, россия, германия, украина
Владимир Путин, Россия, Германия, Украина
20:11 26.11.2022
 
Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос

DPA: 52 процента жителей Германии отказались от излишеств на фоне энергокризиса

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в супермаркете в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Более половины (52%) жителей ФРГ ограничиваются покупкой тех продуктов, которые им действительно нужны, следует из опроса компании NielsenIQ, занимающейся исследованием потребительского поведения и данными розничного рынка.
"Показательно, что все больше и больше людей, по-видимому, задаются вопросом, без чего они могут обойтись, а затем действительно так поступают", - цитирует агентство dpa эксперта NielsenIQ, Лотара Стайблина.
Согласно репрезентативному опросу, проведенному компанией среди более чем 10 000 человек, 52% жителей ФРГ покупают только продукты первой необходимости.
Около 44% заявили, что отказываются от продуктов, связанных с развлечением и роскошью, 31% старается реже посещать рестораны и около 30% опрошенных согласились с утверждением, что в текущих обстоятельствах совершают меньше покупок.
"Чем дольше длится кризис, тем больше возможностей люди используют для экономии", - констатирует Стайблин.
Так, покупатели стали внимательнее сравнивать цены, уделять больше внимания специальным предложениям и отдавать предпочтение более дешевым продуктам.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Берлин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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