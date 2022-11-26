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В Нижегородской области около 13,5 тысячи жителей остаются без света - РИА Новости, 26.11.2022
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В Нижегородской области около 13,5 тысячи жителей остаются без света
В Нижегородской области около 13,5 тысячи жителей остаются без света - РИА Новости, 26.11.2022
В Нижегородской области около 13,5 тысячи жителей остаются без света
Около 13,5 тысячи человек остаются без электроснабжения после ледяного дождя в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:08
2022-11-26T22:08
происшествия
жкх
глеб никитин
евгений грабчак
нижегородская область
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Около 13,5 тысячи человек остаются без электроснабжения после ледяного дождя в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Тротуар покрылся ледяной коркой, машины - ледяным панцирем, деревья стали падать от тяжести намерзшего льда. По данным Минэнерго РФ, без света остались более 98 тысяч человек. В регионе четверо суток ведутся аварийно-восстановительные работы. На территории 14 городов и районов введен режим ЧС межмуниципального характера."По данным оперативного штаба, по состоянию на 16.00 26 ноября без света остаются около 13,5 тысячи человек. На пике отключений 23 ноября было 120 тысяч человек. Все объекты с постоянным нахождением людей функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в субботу провели заседание оперативного штаба по обеспечению электробезопасности."Разговор был непростой. И мое мнение, и коллег из Минэнерго - территориальная сетевая организация переоценила свои возможности. Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор. Выводы обязательно будут. Но сейчас важнее дать людям энергию либо восстановлением линий, либо дизель-генераторами", - приводятся в сообщении слова Никитина.Он отметил, что районные администрации обеспечивают местное население пунктами временного размещения, организовывают подвоз воды.В ходе заседания было отмечено, что региональная группировка, борющаяся с последствиями ЧС, увеличена. Привлечено дополнительно 85 аварийных бригад из других регионов."Работа оперативных штабов и аварийных бригад будет продолжаться в круглосуточном режиме", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221126/bogorodsk-1834485291.html
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происшествия, жкх, глеб никитин, евгений грабчак, нижегородская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, ЖКХ, Глеб Никитин, Евгений Грабчак, Нижегородская область, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
22:08 26.11.2022
 
В Нижегородской области около 13,5 тысячи жителей остаются без света

В Нижегородской области около 13,5 тысячи жителей остаются без света после ледяного дождя

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкПоследствия ледяного дождя
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Последствия ледяного дождя. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Около 13,5 тысячи человек остаются без электроснабжения после ледяного дождя в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Тротуар покрылся ледяной коркой, машины - ледяным панцирем, деревья стали падать от тяжести намерзшего льда. По данным Минэнерго РФ, без света остались более 98 тысяч человек. В регионе четверо суток ведутся аварийно-восстановительные работы. На территории 14 городов и районов введен режим ЧС межмуниципального характера.
МЧС развернули пункт обогрева на территории городского округа г.Богородск - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 19:26
МЧС открыло пункт обогрева в Богородске, где нет света после ледяного дождя
"По данным оперативного штаба, по состоянию на 16.00 26 ноября без света остаются около 13,5 тысячи человек. На пике отключений 23 ноября было 120 тысяч человек. Все объекты с постоянным нахождением людей функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в субботу провели заседание оперативного штаба по обеспечению электробезопасности.
"Разговор был непростой. И мое мнение, и коллег из Минэнерго - территориальная сетевая организация переоценила свои возможности. Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор. Выводы обязательно будут. Но сейчас важнее дать людям энергию либо восстановлением линий, либо дизель-генераторами", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Он отметил, что районные администрации обеспечивают местное население пунктами временного размещения, организовывают подвоз воды.
В ходе заседания было отмечено, что региональная группировка, борющаяся с последствиями ЧС, увеличена. Привлечено дополнительно 85 аварийных бригад из других регионов.
"Работа оперативных штабов и аварийных бригад будет продолжаться в круглосуточном режиме", - подчеркивается в сообщении.
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 11:00
В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев
 
ПроисшествияЖКХГлеб НикитинЕвгений ГрабчакНижегородская областьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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