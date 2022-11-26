https://ria.ru/20221126/donbass-1834459230.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку и Донецк, выпустив по ним почти два десятка снарядов натовского калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:12

2022-11-26T16:12

2022-11-26T17:28

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку и Донецк, выпустив по ним почти два десятка снарядов натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, обстрел Центрально-Городского района Горловки зафиксировали в 14:40."Выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 15:00 удар пришелся по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — четыре таких же снаряда, еще через 15 минут ВСУ выпустили три снаряда по Кировскому району.А в 15:30 под огонь снова попал Центрально-Городской район Горловки — пять снарядов.Как передает корреспондент РИА Новости, в Киевский район Донецка прилетело минимум три снаряда. Серьезно пострадали частные дома и многоэтажка — там разрушена квартира и поврежден газопровод. Спасательные службы устраняют разрушения.По словам мэра Алексея Кулемзина, жертвами этого обстрела стал один мирный житель, еще одна женщина получила ранения.Как рассказывают местные жители, в районе нет никаких военных объектов и инфраструктуры. "Военных здесь нету, чисто гражданский сектор", — сказал владелец одного из поврежденных домов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221126/gorlovka-1834456913.html

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Выбитые окна и изрешеченные осколками машины: последствия обстрела Донецка Выбитые окна и изрешеченные осколками машины: последствия обстрела Донецка 2022-11-26T16:12 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, донбасс