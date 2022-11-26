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МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов - РИА Новости, 26.11.2022
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МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов
МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов - РИА Новости, 26.11.2022
МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов
В некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:10
2022-11-26T23:10
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас в тех странах, в основном речь идет про страны Евросоюза и те страны, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас есть страны, в которых всего один-два (российских) дипломата", - заявила Захарова в эфире телеканала ТВЦ.В то же время их работа там нужна, так как они помогают российским гражданам, живущим или приезжающим в эти страны, соотечественникам и организациям, а также помогают сохранению экономических связей, объяснила Захарова."Там есть люди, которые строят с нами экономические связи. И они выстраивали на равноправной основе бизнес десятилетиями с нашей страной. Они реально страдают от того, что видят, что происходит в их странах в отношении России", - пояснила официальный представитель МИД РФ.
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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
23:10 26.11.2022
 
МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов

Захарова: в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас в тех странах, в основном речь идет про страны Евросоюза и те страны, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас есть страны, в которых всего один-два (российских) дипломата", - заявила Захарова в эфире телеканала ТВЦ.
В то же время их работа там нужна, так как они помогают российским гражданам, живущим или приезжающим в эти страны, соотечественникам и организациям, а также помогают сохранению экономических связей, объяснила Захарова.
"Там есть люди, которые строят с нами экономические связи. И они выстраивали на равноправной основе бизнес десятилетиями с нашей страной. Они реально страдают от того, что видят, что происходит в их странах в отношении России", - пояснила официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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