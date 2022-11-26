https://ria.ru/20221126/diplomaty-1834510674.html

МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов

МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов - РИА Новости, 26.11.2022

МИД: в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов

В некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T23:10

2022-11-26T23:10

2022-11-26T23:10

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас в тех странах, в основном речь идет про страны Евросоюза и те страны, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас есть страны, в которых всего один-два (российских) дипломата", - заявила Захарова в эфире телеканала ТВЦ.В то же время их работа там нужна, так как они помогают российским гражданам, живущим или приезжающим в эти страны, соотечественникам и организациям, а также помогают сохранению экономических связей, объяснила Захарова."Там есть люди, которые строят с нами экономические связи. И они выстраивали на равноправной основе бизнес десятилетиями с нашей страной. Они реально страдают от того, что видят, что происходит в их странах в отношении России", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)