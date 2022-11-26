https://ria.ru/20221126/deflyatsiya-1834399654.html

Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении

Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении - РИА Новости, 26.11.2022

Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении

В начале осени Бенин стал единственной страной, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T07:08

2022-11-26T07:08

2022-11-26T13:41

африка

сахара

япония

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996411_0:76:2001:1201_1920x0_80_0_0_ec6a9dc3864e6a3a3e520bf6267f73b3.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В начале осени Бенин стал единственной страной, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости.Агентство провело исследование на основе данных национальных статистических служб 193 стран. В финальную выборку попали 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира: Азию, Африку к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.Самую низкую инфляцию в сентябре зарегистрировали в Боливии и Панаме — в пределах двух процентов, а в Омане, Китае, на Сейшельских островах и Японии она достигала трех процентов. Невысокие темпы роста цен отмечались также в Саудовской Аравии (3,07 процента), на Мальдивах (3,1 процента), в Кувейте (3,19 процента), Нигере (3,2 процента), Швейцарии и Лихтенштейне (3,3 процента). Во Вьетнаме цены выросли на 3,9 процента, а в Бахрейне — на четыре.Еще в семи государствах — Мексике, Восточном Тиморе, Сингапуре, Израиле, Ливии, Бахрейне и Японии — темпы роста цен не изменились.Всего в начале осени годовая инфляция замедлилась в 59 странах, сильнее всего — в Судане, Зимбабве, Пакистане, Афганистане и Палау. В России также отмечалось снижение — с 14,3 процента в августе до 13,7 — в сентябре.Регионом, в котором уменьшение инфляции отмечалось в наибольшем числе стран, стала Африка к югу от Сахары — там таких государств оказалось 16.

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793782195.html

африка

сахара

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, сахара, япония, оон