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Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении - РИА Новости, 26.11.2022
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Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении
Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении - РИА Новости, 26.11.2022
Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении
В начале осени Бенин стал единственной страной, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В начале осени Бенин стал единственной страной, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости.Агентство провело исследование на основе данных национальных статистических служб 193 стран. В финальную выборку попали 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира: Азию, Африку к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.Самую низкую инфляцию в сентябре зарегистрировали в Боливии и Панаме — в пределах двух процентов, а в Омане, Китае, на Сейшельских островах и Японии она достигала трех процентов. Невысокие темпы роста цен отмечались также в Саудовской Аравии (3,07 процента), на Мальдивах (3,1 процента), в Кувейте (3,19 процента), Нигере (3,2 процента), Швейцарии и Лихтенштейне (3,3 процента). Во Вьетнаме цены выросли на 3,9 процента, а в Бахрейне — на четыре.Еще в семи государствах — Мексике, Восточном Тиморе, Сингапуре, Израиле, Ливии, Бахрейне и Японии — темпы роста цен не изменились.Всего в начале осени годовая инфляция замедлилась в 59 странах, сильнее всего — в Судане, Зимбабве, Пакистане, Афганистане и Палау. В России также отмечалось снижение — с 14,3 процента в августе до 13,7 — в сентябре.Регионом, в котором уменьшение инфляции отмечалось в наибольшем числе стран, стала Африка к югу от Сахары — там таких государств оказалось 16.
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африка, сахара, япония, оон
Африка, Сахара, Япония, ООН
07:08 26.11.2022 (обновлено: 13:41 26.11.2022)
 
Лишь в одной стране мира в сентябре была дефляция в годовом выражении

Бенин в сентябре стал единственной страной, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении

© AP Photo / George OsodiПобережье Бенина
Побережье Бенина - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / George Osodi
Побережье Бенина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В начале осени Бенин стал единственной страной, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости.
Агентство провело исследование на основе данных национальных статистических служб 193 стран. В финальную выборку попали 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира: Азию, Африку к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.
Самую низкую инфляцию в сентябре зарегистрировали в Боливии и Панаме — в пределах двух процентов, а в Омане, Китае, на Сейшельских островах и Японии она достигала трех процентов. Невысокие темпы роста цен отмечались также в Саудовской Аравии (3,07 процента), на Мальдивах (3,1 процента), в Кувейте (3,19 процента), Нигере (3,2 процента), Швейцарии и Лихтенштейне (3,3 процента). Во Вьетнаме цены выросли на 3,9 процента, а в Бахрейне — на четыре.
Еще в семи государствах — Мексике, Восточном Тиморе, Сингапуре, Израиле, Ливии, Бахрейне и Японии — темпы роста цен не изменились.
Всего в начале осени годовая инфляция замедлилась в 59 странах, сильнее всего — в Судане, Зимбабве, Пакистане, Афганистане и Палау. В России также отмечалось снижение — с 14,3 процента в августе до 13,7 — в сентябре.
Регионом, в котором уменьшение инфляции отмечалось в наибольшем числе стран, стала Африка к югу от Сахары — там таких государств оказалось 16.
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АфрикаСахараЯпонияООН
 
 
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