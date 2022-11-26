https://ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834450954.html

Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий

Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий - РИА Новости, 26.11.2022

Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий

США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:21

2022-11-26T15:21

2022-11-26T15:23

игорь кириллов

сша

украина

войска рхбз

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал обратил внимание на то, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами."Отсутствие единых стандартов за деятельностью таких объектов создает риски проведения исследований в обход КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия- ред.) и грубого нарушения требований безопасности", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20221126/amerika-1834450273.html

сша

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Евгения Нефедова

игорь кириллов, сша, украина, войска рхбз, вооруженные силы рф