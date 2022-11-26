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Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий - РИА Новости, 26.11.2022
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Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий
Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий
США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:21
2022-11-26T15:23
игорь кириллов
сша
украина
войска рхбз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал обратил внимание на то, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами."Отсутствие единых стандартов за деятельностью таких объектов создает риски проведения исследований в обход КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия- ред.) и грубого нарушения требований безопасности", - подчеркнул Кириллов.
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игорь кириллов, сша, украина, войска рхбз, вооруженные силы рф
Игорь Кириллов, США, Украина, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
15:21 26.11.2022 (обновлено: 15:23 26.11.2022)
 
Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий

Минобороны: США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий в них

© AP Photo / John MinchilloЛаборатория в США
Лаборатория в США - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория в США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков", - сказал он.
Генерал обратил внимание на то, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами.
"Отсутствие единых стандартов за деятельностью таких объектов создает риски проведения исследований в обход КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия- ред.) и грубого нарушения требований безопасности", - подчеркнул Кириллов.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны
 
Игорь КирилловСШАУкраинаВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
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