15:21 26.11.2022 (обновлено: 15:23 26.11.2022)
Минобороны: США выводят биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий
Минобороны: США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за риска аварий в них
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория в США
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория в США. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков", - сказал он.
Генерал обратил внимание на то, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами.
"Отсутствие единых стандартов за деятельностью таких объектов создает риски проведения исследований в обход КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия- ред.) и грубого нарушения требований безопасности", - подчеркнул Кириллов.