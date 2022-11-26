Польша будет активнее вытеснять беженцев в Белоруссию, считают в республике
Госпогранкомитет Белоруссии: попыток Польши вытеснить беженцев в республику станет больше
© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото
МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Попыток Польши вытеснить беженцев в Белоруссию может стать больше, предупреждает Госпогранкомитет Белоруссии.
"Наверняка польские военные уже готовят информационные вбросы о том, что на белорусской стороне границы они видели 901 беженца", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК, опубликованном в субботу.
Белорусское погранведомство поясняет, что территория Польши для большинства беженцев является транзитной, через которую мигранты пытаются попасть в Германию, Францию и другие страны Европы. "Исходя из мирового опыта, ни один миграционный поток невозможно остановить никакими заборами, не решив причины миграции в странах исхода", - подчеркивает ГПК.
"При этом польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны. И в случае их последующего выезда, например, в Германию, они должны быть возвращены обратно на территорию Польши (Литвы, Латвии)", - констатируется в сообщении.
Госпогранкомитет Белоруссии ссылается на данные польской Пограничной стражи, согласно которым в этом году страны ЕС вернут Польше 901 беженца (353 уже передали, еще 548 прибудут до конца года). Больше всего иностранцев будут отправлены из Германии – 619 человек, из Франции – 63, Швеции – 58, Норвегии – 41, Австрии – 20 и Финляндии – 19.
"Учитывая миграционную политику Польши в отношении беженцев и непрекращающиеся попытки силовых вытеснений иностранцев (даже мертвых) на границу с Беларусью, все переданные польской стороне иностранцы в последующем могут быть направлены в польское приграничье", - предупреждает погранкомитет Белоруссии.
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