https://ria.ru/20221126/bezhentsy-1834449487.html

Польша будет активнее вытеснять беженцев в Белоруссию, считают в республике

Польша будет активнее вытеснять беженцев в Белоруссию, считают в республике - РИА Новости, 26.11.2022

Польша будет активнее вытеснять беженцев в Белоруссию, считают в республике

Попыток Польши вытеснить беженцев в Белоруссию может стать больше, предупреждает Госпогранкомитет Белоруссии. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:13

2022-11-26T15:13

2022-11-26T15:13

в мире

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польша

белоруссия

германия

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Попыток Польши вытеснить беженцев в Белоруссию может стать больше, предупреждает Госпогранкомитет Белоруссии.Белорусское погранведомство поясняет, что территория Польши для большинства беженцев является транзитной, через которую мигранты пытаются попасть в Германию, Францию и другие страны Европы. "Исходя из мирового опыта, ни один миграционный поток невозможно остановить никакими заборами, не решив причины миграции в странах исхода", - подчеркивает ГПК."При этом польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны. И в случае их последующего выезда, например, в Германию, они должны быть возвращены обратно на территорию Польши (Литвы, Латвии)", - констатируется в сообщении.Госпогранкомитет Белоруссии ссылается на данные польской Пограничной стражи, согласно которым в этом году страны ЕС вернут Польше 901 беженца (353 уже передали, еще 548 прибудут до конца года). Больше всего иностранцев будут отправлены из Германии – 619 человек, из Франции – 63, Швеции – 58, Норвегии – 41, Австрии – 20 и Финляндии – 19."Учитывая миграционную политику Польши в отношении беженцев и непрекращающиеся попытки силовых вытеснений иностранцев (даже мертвых) на границу с Беларусью, все переданные польской стороне иностранцы в последующем могут быть направлены в польское приграничье", - предупреждает погранкомитет Белоруссии.

https://ria.ru/20221124/afrikanets-1833909229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, польша, белоруссия, германия, евросоюз