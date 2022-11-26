https://ria.ru/20221126/artilleriya-1834445151.html

Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений

Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений - РИА Новости, 26.11.2022

Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений

Российские войска за сутки поразили 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:35

2022-11-26T14:35

2022-11-26T14:35

россия

харьковская область

чугуев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221126/boepripasy-1834444221.html

россия

харьковская область

чугуев

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Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, чугуев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)