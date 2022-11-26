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Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений - РИА Новости, 26.11.2022
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Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений
Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений - РИА Новости, 26.11.2022
Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений
Российские войска за сутки поразили 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:35
2022-11-26T14:35
россия
харьковская область
чугуев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
харьковская область
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россия, харьковская область, чугуев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Харьковская область, Чугуев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:35 26.11.2022
 
Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений

Российские силы поразили пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области
Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РоссияХарьковская областьЧугуевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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