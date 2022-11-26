https://ria.ru/20221126/artilleriya-1834445151.html
Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений
Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений - РИА Новости, 26.11.2022
Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений
Российские войска за сутки поразили 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:35
2022-11-26T14:35
2022-11-26T14:35
россия
харьковская область
чугуев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 56 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221126/boepripasy-1834444221.html
россия
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, харьковская область, чугуев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Харьковская область, Чугуев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские силы за сутки поразили 56 украинских артподразделений
Российские силы поразили пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР