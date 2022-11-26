https://ria.ru/20221126/artilleriya-1834395417.html

СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии

СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии - РИА Новости, 26.11.2022

СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии

Артиллерия, которую США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломается или повреждается, и это превратилось в проблему для Пентагона, пишет газета New... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T04:40

2022-11-26T04:40

2022-11-26T09:34

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

польша

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Артиллерия, которую США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломается или повреждается, и это превратилось в проблему для Пентагона, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.По словам собеседников издания, в каждый момент времени примерно треть гаубиц западного производства, применяемых на Украине, выведены из строя, в том числе из-за их интенсивного применения. Ремонт этих орудий стал приоритетом для европейского командования Пентагона, отмечается в статье.В последние месяцы неисправную артиллерию отправляют на обслуживание в Польшу. Но на Украине хотели бы, чтобы объект для обслуживания орудий находился ближе, что позволяло бы быстрее возвращать гаубицы в зону боевых действий.С начала российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Так, они передали Киеву значительное количество артиллерии калибра 155 миллиметров — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. Их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221124/oruzhie-1833963149.html

https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html

украина

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, польша, министерство обороны сша, нато