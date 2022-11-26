04:40 26.11.2022 (обновлено: 09:34 26.11.2022)
СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии
NYT сообщила о проблемах у Пентагона из-за поломок переданной Украине артиллерии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin FraleyГаубицы M777 калибра 155 миллиметров перед погрузкой на самолет для отправки на Украину
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров перед погрузкой на самолет для отправки на Украину. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Артиллерия, которую США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломается или повреждается, и это превратилось в проблему для Пентагона, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.
По словам собеседников издания, в каждый момент времени примерно треть гаубиц западного производства, применяемых на Украине, выведены из строя, в том числе из-за их интенсивного применения. Ремонт этих орудий стал приоритетом для европейского командования Пентагона, отмечается в статье.
В последние месяцы неисправную артиллерию отправляют на обслуживание в Польшу. Но на Украине хотели бы, чтобы объект для обслуживания орудий находился ближе, что позволяло бы быстрее возвращать гаубицы в зону боевых действий.
С начала российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Так, они передали Киеву значительное количество артиллерии калибра 155 миллиметров — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. Их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.