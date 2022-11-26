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СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии - РИА Новости, 26.11.2022
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СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии
СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии
Артиллерия, которую США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломается или повреждается, и это превратилось в проблему для Пентагона, пишет газета New... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T04:40
2022-11-26T09:34
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
польша
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Артиллерия, которую США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломается или повреждается, и это превратилось в проблему для Пентагона, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.По словам собеседников издания, в каждый момент времени примерно треть гаубиц западного производства, применяемых на Украине, выведены из строя, в том числе из-за их интенсивного применения. Ремонт этих орудий стал приоритетом для европейского командования Пентагона, отмечается в статье.В последние месяцы неисправную артиллерию отправляют на обслуживание в Польшу. Но на Украине хотели бы, чтобы объект для обслуживания орудий находился ближе, что позволяло бы быстрее возвращать гаубицы в зону боевых действий.С начала российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Так, они передали Киеву значительное количество артиллерии калибра 155 миллиметров — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. Их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221124/oruzhie-1833963149.html
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украина
россия
польша
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, польша, министерство обороны сша, нато
Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Польша, Министерство обороны США, НАТО
04:40 26.11.2022 (обновлено: 09:34 26.11.2022)
 
СМИ: США столкнулись с проблемой выхода из строя переданной ВСУ артиллерии

NYT сообщила о проблемах у Пентагона из-за поломок переданной Украине артиллерии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin FraleyГаубицы M777 калибра 155 миллиметров перед погрузкой на самолет для отправки на Украину
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров перед погрузкой на самолет для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров перед погрузкой на самолет для отправки на Украину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Артиллерия, которую США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломается или повреждается, и это превратилось в проблему для Пентагона, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.
По словам собеседников издания, в каждый момент времени примерно треть гаубиц западного производства, применяемых на Украине, выведены из строя, в том числе из-за их интенсивного применения. Ремонт этих орудий стал приоритетом для европейского командования Пентагона, отмечается в статье.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 14:51
"Мы опоздали": в Италии назвали причину провала плана накачки Киева оружием
В последние месяцы неисправную артиллерию отправляют на обслуживание в Польшу. Но на Украине хотели бы, чтобы объект для обслуживания орудий находился ближе, что позволяло бы быстрее возвращать гаубицы в зону боевых действий.
С начала российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО активно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Так, они передали Киеву значительное количество артиллерии калибра 155 миллиметров — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. Их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 06:08Специальная военная операция на Украине
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину
 
Сергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияПольшаМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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