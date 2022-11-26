https://ria.ru/20221126/antirekord-1834400789.html

Китай третий день подряд фиксирует антирекорд по числу случаев СOVID-19

Китай третий день подряд фиксирует антирекорд по числу случаев СOVID-19 - РИА Новости, 26.11.2022

Китай третий день подряд фиксирует антирекорд по числу случаев СOVID-19

В Китае третий день подряд фиксируется суточный рекорд по числу случаев СOVID-19, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения КНР. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T07:39

2022-11-26T07:39

2022-11-26T12:43

распространение коронавируса

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китай

пекин

шанхай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. В Китае третий день подряд фиксируется суточный рекорд по числу случаев СOVID-19, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.Так, за минувшие сутки выявили 35 183 заразившихся. У большинства — 31 709 — заболевание протекает бессимптомно, из них 31 504 локальных случая заражения и 205 — ввозных. Симптомы наблюдаются у 3474 человек (3405 локальных случаев и 69 ввозных).Больше всего новых случаев выявили в южной провинции Гуандун (1016 подтвержденных, 7406 бессимптомных), там строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест. В Пекине зафиксировали 587 подтвержденных случаев и 2009 бессимптомных, там в некоторых районах ввели частичный локдаун.В два предыдущих дня в Китае отмечалось 31 656 и 32 943 случая соответственно. До этого пик приходился на середину апреля, когда во время вспышки и локдауна в Шанхае суточный рост заболеваемости превышал 29,4 тысячи.Всего за время пандемии в материковом Китае заразились коронавирусом более 300 тысяч человек, 5,2 тысячи из них спасти не удалось.В последние месяцы в республике наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации — c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. В Пекине, где заболеваемость растет с начала ноября, для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, предприятия, торговые центры, супермаркеты и другие заведения, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов (раньше хватало теста, сделанного в последние 72 часа). А на некоторые мероприятия, например брифинги в МИД, можно попасть только с тестом 24-часовой давности. Власти считают нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице критической.Китай с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к коронавирусу. До сих пор противоэпидемиологический контроль в стране остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20221125/covid-19-1834110841.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/koronavirus-1833864446.html

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в мире, китай, пекин, шанхай, коронавирус covid-19