https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html
"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд
"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд - РИА Новости, 26.11.2022
"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд
Авиакомпания "Аэрофлот" впервые в истории аэропорта Владивостока запустила оттуда прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет, сообщает авиаузел. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T05:57
2022-11-26T05:57
2022-11-26T11:41
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые в истории аэропорта Владивостока запустила оттуда прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет, сообщает авиаузел."Двадцать шестого ноября в аэровокзальном комплексе состоялась торжественная церемония открытия первого рейса", - говорится в сообщении.На церемонии директор дальневосточного филиала ПАО "Аэрофлот" Ирина Лапицкая сообщила, что новое направление доступно не только для жителей Владивостока: транзитные перелеты с пересадкой в столице Приморья возможны из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана.Самолет по маршруту Владивосток – Бангкок - Владивосток будет летать два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Рейс на остров Пхукет будет отправляться по средам и субботам.
https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html
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владивосток, бангкок, пхукет (остров), аэрофлот, новый год, новости - туризм
Туризм, Владивосток, Бангкок, Пхукет (остров), Аэрофлот, Новый год, Новости - Туризм
05:57 26.11.2022 (обновлено: 11:41 26.11.2022)
"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд
"Аэрофлот" запустил прямые регулярные рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет