https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html

"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд

"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд - РИА Новости, 26.11.2022

"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд

Авиакомпания "Аэрофлот" впервые в истории аэропорта Владивостока запустила оттуда прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет, сообщает авиаузел. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T05:57

2022-11-26T05:57

2022-11-26T11:41

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые в истории аэропорта Владивостока запустила оттуда прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет, сообщает авиаузел."Двадцать шестого ноября в аэровокзальном комплексе состоялась торжественная церемония открытия первого рейса", - говорится в сообщении.На церемонии директор дальневосточного филиала ПАО "Аэрофлот" Ирина Лапицкая сообщила, что новое направление доступно не только для жителей Владивостока: транзитные перелеты с пересадкой в столице Приморья возможны из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана.Самолет по маршруту Владивосток – Бангкок - Владивосток будет летать два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Рейс на остров Пхукет будет отправляться по средам и субботам.

https://ria.ru/20220727/aeroflot-1805317510.html

владивосток

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владивосток, бангкок, пхукет (остров), аэрофлот, новый год, новости - туризм