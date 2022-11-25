https://ria.ru/20221125/zhaloba-1834265521.html
На поведение британского вице-премьера подали третью жалобу
На поведение британского вице-премьера подали третью жалобу - РИА Новости, 25.11.2022
На поведение британского вице-премьера подали третью жалобу
На Даунинг-стрит подтвердили, что против британского вице-премьера и министра юстиции Доминика Рааба была подана третья жалоба в отношении его неподобающего... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:22
2022-11-25T16:22
2022-11-25T16:22
в мире
доминик рааб
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. На Даунинг-стрит подтвердили, что против британского вице-премьера и министра юстиции Доминика Рааба была подана третья жалоба в отношении его неподобающего поведения и буллинга других сотрудников, сообщил телеканал Sky News."Я могу подтвердить, что премьер-министр попросил расследователя добавить еще одну официальную жалобу, связанную с поведением (Рааба) в министерстве по выходу из Европейского союза, и установить факты в соответствии с существующим кругом полномочий", - приводит телеканал слова официального представителя премьер-министра Риши Сунака.По словам представителя, жалоба была получена 23 ноября и относится к периоду, когда Рааб занимал должность министра по вопросам Brexit с июля по ноябрь 2018 года.Как отмечает Sky News, ситуация обостряется не только вокруг Рааба, но и вокруг самого премьер-министра, который после информации о третьей жалобе вновь высказался в поддержку своего заместителя, как и ранее неоднократно. В случае подтверждения обвинений в адрес Рааба ему может грозить увольнение, однако Сунак также попадёт под шквал критики и недоверия, если откажется сменить вице-премьера.Рааб ранее направил Сунаку запрос на проведение независимого расследования двух формальных жалоб, поданных против него. Вице-премьер выразил готовность всесторонне сотрудничать и принять любое решение, которое Сунак может принять в его отношении по итогам расследования. Премьер-министр одобрил запрос своего заместителя, отметив в ответном письме, что это "правильный курс действий" и такие вопросы должны быть "полностью расследованы".До этого бывший чиновник в британском МИД Саймон Макдональд заявил в эфире Times Radio, что многие подчинённые боялись заходить в кабинет Рааба, поскольку тот всегда был грубым и контролирующим, и люди нередко чувствовали себя униженными из-за его манеры общения. При этом занимавший тогда пост главы МИД Рааб так относился ко всем, даже к другим высокопоставленным лицам.Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений об их психологическом состоянии. Некоторые из них расплакались на встрече, и некоторые приняли предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.
https://ria.ru/20221025/raab-1826743288.html
https://ria.ru/20201120/travlya-1585448281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, доминик рааб, риши сунак, великобритания
В мире, Доминик Рааб, Риши Сунак, Великобритания
На поведение британского вице-премьера подали третью жалобу
Против британского вице-премьера Рааба подали третью жалобу из-за неподобающего поведения
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
На Даунинг-стрит подтвердили, что против британского вице-премьера и министра юстиции Доминика Рааба была подана третья жалоба в отношении его неподобающего поведения и буллинга других сотрудников, сообщил телеканал Sky News
.
"Я могу подтвердить, что премьер-министр попросил расследователя добавить еще одну официальную жалобу, связанную с поведением (Рааба) в министерстве по выходу из Европейского союза, и установить факты в соответствии с существующим кругом полномочий", - приводит телеканал слова официального представителя премьер-министра Риши Сунака
.
По словам представителя, жалоба была получена 23 ноября и относится к периоду, когда Рааб занимал должность министра по вопросам Brexit с июля по ноябрь 2018 года.
Как отмечает Sky News, ситуация обостряется не только вокруг Рааба, но и вокруг самого премьер-министра, который после информации о третьей жалобе вновь высказался в поддержку своего заместителя, как и ранее неоднократно. В случае подтверждения обвинений в адрес Рааба ему может грозить увольнение, однако Сунак также попадёт под шквал критики и недоверия, если откажется сменить вице-премьера.
Рааб ранее направил Сунаку запрос на проведение независимого расследования двух формальных жалоб, поданных против него. Вице-премьер выразил готовность всесторонне сотрудничать и принять любое решение, которое Сунак может принять в его отношении по итогам расследования. Премьер-министр одобрил запрос своего заместителя, отметив в ответном письме, что это "правильный курс действий" и такие вопросы должны быть "полностью расследованы".
До этого бывший чиновник в британском МИД Саймон Макдональд заявил в эфире Times Radio, что многие подчинённые боялись заходить в кабинет Рааба, поскольку тот всегда был грубым и контролирующим, и люди нередко чувствовали себя униженными из-за его манеры общения. При этом занимавший тогда пост главы МИД Рааб так относился ко всем, даже к другим высокопоставленным лицам.
Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений об их психологическом состоянии. Некоторые из них расплакались на встрече, и некоторые приняли предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.