https://ria.ru/20221125/zemletryasenie-1834200343.html
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 310 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 310 человек - РИА Новости, 25.11.2022
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 310 человек
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Индонезия, достигло 310 человек, сообщает портал Detik. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:39
2022-11-25T13:39
2022-11-25T13:39
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Индонезия, достигло 310 человек, сообщает портал Detik."По последним данным, погибли 310 человек, считаются пропавшими 24 человека", — заявил глава службы по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сухарьянто на пресс-конференции в пятницу.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинции Западная Ява. Ранее сообщалось, что оно унесло жизни 271 человека, но это число растет по мере нахождения спасателями тел пропавших. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения.
https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833789251.html
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в мире, индонезия
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 310 человек
Число жертв землетрясения магнитудой 5,6 в Индонезии возросло до 310 человек