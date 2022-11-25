https://ria.ru/20221125/zemletryasenie-1834200343.html

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 310 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 310 человек - РИА Новости, 25.11.2022

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 310 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Индонезия, достигло 310 человек, сообщает портал Detik. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:39

2022-11-25T13:39

2022-11-25T13:39

в мире

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833124909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_add38b1750465a35bc673bd203287245.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Индонезия, достигло 310 человек, сообщает портал Detik."По последним данным, погибли 310 человек, считаются пропавшими 24 человека", — заявил глава службы по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сухарьянто на пресс-конференции в пятницу.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинции Западная Ява. Ранее сообщалось, что оно унесло жизни 271 человека, но это число растет по мере нахождения спасателями тел пропавших. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения.

https://ria.ru/20221123/zemletryasenie-1833789251.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия