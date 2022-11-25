https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834285440.html
"Не на наши деньги": британцы высказались насчет слов Зеленского о России
"Не на наши деньги": британцы высказались насчет слов Зеленского о России - РИА Новости, 25.11.2022
"Не на наши деньги": британцы высказались насчет слов Зеленского о России
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о выводе российских войск со всех... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:01
2022-11-25T17:01
2022-11-25T18:35
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
москва
украина
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о выводе российских войск со всех "оккупированных территорий".Накануне украинский политик в интервью Financial Times рассказал, что для разрешения конфликта Москва будет обязана вывести военный контингент.Также Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по данному вопросу предполагает, что полуостров "входит в состав России".Британцы со скепсисом отнеслись к заявлениям главы киевского режима."Этот парень ищет более масштабного конфликта с поддержкой США и Великобритании", — предположил BStaple."Получается, война может продлиться месяцы, если не годы, пока Запад эффективно ее спонсирует", — подчеркнул Olderbutnonethewiser."Почему украинцы настолько глупы, неужели они не понимают, что без нашей помощи и санкций против России они моментально проиграют? Мы не будем помогать им вечно", — объяснил Darver."Лживый разжигатель войны", — разозлился Disgusted of Ely."Пусть делает, что хочет, но не на наши деньги", — отметил DannyUK."Он уже миллионер? Я уверен, что он отмывает часть наших денег", — сыронизировал Roberts666.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, крымский вопрос "закрыт окончательно".На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации Запад продолжает накачивать Украину оружием и помогать разведданными. При этом, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки Киеву военной техники не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь лишь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20221125/zelenskiy-1834212673.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20221125/proizvodstvo-boepripasov-1834277139.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва, украина, россия, воздушно-космические силы россии
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Москва, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России
17:01 25.11.2022 (обновлено: 18:35 25.11.2022)
"Не на наши деньги": британцы высказались насчет слов Зеленского о России
Британцев взбесило предложение Зеленского о выводе российских войск
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о выводе российских войск со всех "оккупированных территорий".
Накануне украинский политик в интервью Financial Times
рассказал, что для разрешения конфликта Москва будет обязана вывести военный контингент.
Также Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по данному вопросу предполагает, что полуостров "входит в состав России".
Британцы со скепсисом отнеслись к заявлениям главы киевского режима.
"Этот парень ищет более масштабного конфликта с поддержкой США и Великобритании", — предположил BStaple.
"Получается, война может продлиться месяцы, если не годы, пока Запад эффективно ее спонсирует", — подчеркнул Olderbutnonethewiser.
"Это явное заявление о том, что он не будет действовать добросовестно ни на каких мирных переговорах. Придет время, когда его заменит тот, кто сможет просить мира", — написал Geo.
"Почему украинцы настолько глупы, неужели они не понимают, что без нашей помощи и санкций против России они моментально проиграют? Мы не будем помогать им вечно", — объяснил Darver.
"Лживый разжигатель войны", — разозлился Disgusted of Ely.
"Пусть делает, что хочет, но не на наши деньги", — отметил DannyUK.
"Он уже миллионер? Я уверен, что он отмывает часть наших денег", — сыронизировал Roberts666.
"Другими словами — отправьте мне больше миллиардов", — подытожил TiredOf Trolls.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе
высказались за вхождение в состав России.
Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам Владимира Путина
, крымский вопрос "закрыт окончательно".
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации Запад продолжает накачивать Украину оружием и помогать разведданными. При этом, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки Киеву военной техники не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь лишь негативный эффект.