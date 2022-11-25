https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834285440.html

"Не на наши деньги": британцы высказались насчет слов Зеленского о России

"Не на наши деньги": британцы высказались насчет слов Зеленского о России - РИА Новости, 25.11.2022

"Не на наши деньги": британцы высказались насчет слов Зеленского о России

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о выводе российских войск со всех... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:01

2022-11-25T17:01

2022-11-25T18:35

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

москва

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о выводе российских войск со всех "оккупированных территорий".Накануне украинский политик в интервью Financial Times рассказал, что для разрешения конфликта Москва будет обязана вывести военный контингент.Также Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по данному вопросу предполагает, что полуостров "входит в состав России".Британцы со скепсисом отнеслись к заявлениям главы киевского режима."Этот парень ищет более масштабного конфликта с поддержкой США и Великобритании", — предположил BStaple."Получается, война может продлиться месяцы, если не годы, пока Запад эффективно ее спонсирует", — подчеркнул Olderbutnonethewiser."Почему украинцы настолько глупы, неужели они не понимают, что без нашей помощи и санкций против России они моментально проиграют? Мы не будем помогать им вечно", — объяснил Darver."Лживый разжигатель войны", — разозлился Disgusted of Ely."Пусть делает, что хочет, но не на наши деньги", — отметил DannyUK."Он уже миллионер? Я уверен, что он отмывает часть наших денег", — сыронизировал Roberts666.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, крымский вопрос "закрыт окончательно".На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации Запад продолжает накачивать Украину оружием и помогать разведданными. При этом, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки Киеву военной техники не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь лишь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20221125/zelenskiy-1834212673.html

https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1834001230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221125/proizvodstvo-boepripasov-1834277139.html

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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва, украина, россия, воздушно-космические силы россии