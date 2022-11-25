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СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями - РИА Новости, 25.11.2022
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СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями
СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями
Ракетный инцидент в Польше показал миру, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с его западными союзниками далеки от идеальных, пишет автор... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:58
2022-11-25T17:54
в мире
владимир зеленский
джо байден
анджей дуда
польша
киев
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ракетный инцидент в Польше показал миру, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с его западными союзниками далеки от идеальных, пишет автор издания The New Statesman Кэти Сталлард.Автор статьи также напомнила о напряженном обмене заявлениями между Зеленским и президентом США Джо Байденом. Украинский лидер упорно настаивал на непричастности Киева к случившемуся.Сталлард заметила, что после попадания ракеты на территорию Польши с новой силой зазвучали призывы пересмотреть хотя бы масштабы спонсирования Киева."Публично пообещав поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", американские чиновники в то же время в частном порядке призывают администрацию Зеленского показать, что она открыта для переговоров с Россией, чтобы предотвратить растущую "усталость от Украины", — подчеркнула журналистка.Также уточняется, что проведенный в октябре изданием The Wall Street Journal опрос показал: большинство американцев поддерживают отправку помощи Украине. Однако 48 процентов опрошенных республиканцев заявили, что США делают слишком много для Киева.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. После этого Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.В Минобороны России ответили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Также эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
https://ria.ru/20221125/ssha-1834120912.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, анджей дуда, польша, киев, россия, зрк с-300
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Анджей Дуда, Польша, Киев, Россия, ЗРК С-300
16:58 25.11.2022 (обновлено: 17:54 25.11.2022)
 
СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями

The New Statesman: ракетный инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и Западом

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ракетный инцидент в Польше показал миру, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с его западными союзниками далеки от идеальных, пишет автор издания The New Statesman Кэти Сталлард.

"Политическая ошибка украинского президента в связи с ракетным инцидентом в Польше вызвала раздражение западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от конфликта", — объяснила она.

Автор статьи также напомнила о напряженном обмене заявлениями между Зеленским и президентом США Джо Байденом. Украинский лидер упорно настаивал на непричастности Киева к случившемуся.
Сталлард заметила, что после попадания ракеты на территорию Польши с новой силой зазвучали призывы пересмотреть хотя бы масштабы спонсирования Киева.
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"Публично пообещав поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", американские чиновники в то же время в частном порядке призывают администрацию Зеленского показать, что она открыта для переговоров с Россией, чтобы предотвратить растущую "усталость от Украины", — подчеркнула журналистка.
Также уточняется, что проведенный в октябре изданием The Wall Street Journal опрос показал: большинство американцев поддерживают отправку помощи Украине. Однако 48 процентов опрошенных республиканцев заявили, что США делают слишком много для Киева.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. После этого Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
В Минобороны России ответили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Также эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
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В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАнджей ДудаПольшаКиевРоссияЗРК С-300
 
 
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