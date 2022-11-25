16:58 25.11.2022 (обновлено: 17:54 25.11.2022)
СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями
The New Statesman: ракетный инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и Западом
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ракетный инцидент в Польше показал миру, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с его западными союзниками далеки от идеальных, пишет автор издания The New Statesman Кэти Сталлард.
"Политическая ошибка украинского президента в связи с ракетным инцидентом в Польше вызвала раздражение западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от конфликта", — объяснила она.
Автор статьи также напомнила о напряженном обмене заявлениями между Зеленским и президентом США Джо Байденом. Украинский лидер упорно настаивал на непричастности Киева к случившемуся.
Сталлард заметила, что после попадания ракеты на территорию Польши с новой силой зазвучали призывы пересмотреть хотя бы масштабы спонсирования Киева.
"Публично пообещав поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", американские чиновники в то же время в частном порядке призывают администрацию Зеленского показать, что она открыта для переговоров с Россией, чтобы предотвратить растущую "усталость от Украины", — подчеркнула журналистка.
Также уточняется, что проведенный в октябре изданием The Wall Street Journal опрос показал: большинство американцев поддерживают отправку помощи Украине. Однако 48 процентов опрошенных республиканцев заявили, что США делают слишком много для Киева.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. После этого Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
В Минобороны России ответили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Также эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
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