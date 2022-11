https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834283275.html

СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями

СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: инцидент в Польше обнажил раскол между Зеленским и его покровителями

Ракетный инцидент в Польше показал миру, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с его западными союзниками далеки от идеальных, пишет автор... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:58

2022-11-25T16:58

2022-11-25T17:54

в мире

владимир зеленский

джо байден

анджей дуда

польша

киев

россия

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_0:6:1042:593_1920x0_80_0_0_eb7a7850b305f9a99649bba8e1bea76e.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ракетный инцидент в Польше показал миру, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с его западными союзниками далеки от идеальных, пишет автор издания The New Statesman Кэти Сталлард.Автор статьи также напомнила о напряженном обмене заявлениями между Зеленским и президентом США Джо Байденом. Украинский лидер упорно настаивал на непричастности Киева к случившемуся.Сталлард заметила, что после попадания ракеты на территорию Польши с новой силой зазвучали призывы пересмотреть хотя бы масштабы спонсирования Киева."Публично пообещав поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", американские чиновники в то же время в частном порядке призывают администрацию Зеленского показать, что она открыта для переговоров с Россией, чтобы предотвратить растущую "усталость от Украины", — подчеркнула журналистка.Также уточняется, что проведенный в октябре изданием The Wall Street Journal опрос показал: большинство американцев поддерживают отправку помощи Украине. Однако 48 процентов опрошенных республиканцев заявили, что США делают слишком много для Киева.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. После этого Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.В Минобороны России ответили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Также эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.

https://ria.ru/20221125/ssha-1834120912.html

https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html

польша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, джо байден, анджей дуда, польша, киев, россия, зрк с-300