https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834129426.html

В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом

В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом - РИА Новости, 25.11.2022

В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя слова Зеленского о готовности к решению вопроса Крыма невоенным путём, заявил... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:26

2022-11-25T10:26

2022-11-25T10:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

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казбек тайсаев

госдума рф

республика крым

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя слова Зеленского о готовности к решению вопроса Крыма невоенным путём, заявил РИА Новости, что никаких переговоров с ним быть не должно, Зеленский должен предстать перед судом как военный преступник.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, владимир зеленский, казбек тайсаев, госдума рф, республика крым, ситуация в днр и лнр