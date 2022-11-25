Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834129426.html
В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом
В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом - РИА Новости, 25.11.2022
В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя слова Зеленского о готовности к решению вопроса Крыма невоенным путём, заявил... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:26
2022-11-25T10:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
владимир зеленский
казбек тайсаев
госдума рф
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_553b93ed676b033caf294226ebbb2683.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя слова Зеленского о готовности к решению вопроса Крыма невоенным путём, заявил РИА Новости, что никаких переговоров с ним быть не должно, Зеленский должен предстать перед судом как военный преступник.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, владимир зеленский, казбек тайсаев, госдума рф, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Казбек Тайсаев, Госдума РФ, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:26 25.11.2022
 
В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом

Депутат Тайсаев: переговоров с Зеленским быть не может, он должен предстать перед судом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя слова Зеленского о готовности к решению вопроса Крыма невоенным путём, заявил РИА Новости, что никаких переговоров с ним быть не должно, Зеленский должен предстать перед судом как военный преступник.
Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".

"Моё мнение, что с Зеленским никаких переговоров быть не должно. Он военный преступник... Он должен предстать перед судом... Он себе не хозяин", - сказал Тайсаев.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 11:54Специальная военная операция на Украине
Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийКазбек ТайсаевГосдума РФРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала