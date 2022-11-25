09:05 25.11.2022 (обновлено: 11:41 25.11.2022)
Немцы потребовали немедленных переговоров по Украине без Зеленского
Читателей Die Welt разозлило требование Киева предоставить более мощное оружие
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt осудили требование Украины предоставить Киеву оружие, способное поражать цели на российской территории.
Издание приводит заявления источников в правительственных кругах восточноевропейской страны, требующих более мощное вооружение от западных государств на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Однако пользователи портала призвали президента Украины Владимира Зеленского выбрать путь мирного решения конфликта и понадеялись, что НАТО не прислушается к его просьбам.
"Я требую немедленных переговоров, даже без Зеленского, который явно не заинтересован в них. Никаких больше поставок Украине, хватит!" — отметил Juergen Edward B.
"Я не могу найти слов для такой безграничной дерзости", — посетовал Ralph B.
"Надеюсь, что НАТО не ответит на эти требования. Давно уже пора вести переговоры", — написал Mike S.
"Но он не хочет вести мирные переговоры, зачем ему это, он ведь сидит в своем теплом кабинете в короткой футболке, а между тем в его страну вливают деньги", — пожаловался Mr. K.
"Просит, просит и снова просит. "Мистеру З. лучше использовать свои деньги в Панаме и его олигархов", — предложил Brain.
"Для простоты дела Зеленский должен немедленно потребовать ковровую бомбардировку, так еще и атомными бомбами. Не знаю, что они там принимают в Киеве. В любом случае это пугает", — прокомментировал Goetz V.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.