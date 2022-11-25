https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834114364.html

Немцы потребовали немедленных переговоров по Украине без Зеленского

Немцы потребовали немедленных переговоров по Украине без Зеленского - РИА Новости, 25.11.2022

Немцы потребовали немедленных переговоров по Украине без Зеленского

Читатели немецкого издания Die Welt осудили требование Украины предоставить Киеву оружие, способное поражать цели на российской территории. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:05

2022-11-25T09:05

2022-11-25T11:41

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt осудили требование Украины предоставить Киеву оружие, способное поражать цели на российской территории.Издание приводит заявления источников в правительственных кругах восточноевропейской страны, требующих более мощное вооружение от западных государств на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре.Однако пользователи портала призвали президента Украины Владимира Зеленского выбрать путь мирного решения конфликта и понадеялись, что НАТО не прислушается к его просьбам."Я не могу найти слов для такой безграничной дерзости", — посетовал Ralph B."Надеюсь, что НАТО не ответит на эти требования. Давно уже пора вести переговоры", — написал Mike S."Просит, просит и снова просит. "Мистеру З. лучше использовать свои деньги в Панаме и его олигархов", — предложил Brain."Для простоты дела Зеленский должен немедленно потребовать ковровую бомбардировку, так еще и атомными бомбами. Не знаю, что они там принимают в Киеве. В любом случае это пугает", — прокомментировал Goetz V.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.На фоне российской спецоперации США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221125/vorovstvo-1834102679.html

https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1834021128.html

украина

киев

россия

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, россия, нато