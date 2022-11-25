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В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу - РИА Новости, 25.11.2022
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В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу
В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу - РИА Новости, 25.11.2022
В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу
Эффективность и доступность сервиса по дистанционной записи к врачу в России значительно улучшится в ближайшее время, заявил заместитель министра... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
общество
павел пугачев
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эффективность и доступность сервиса по дистанционной записи к врачу в России значительно улучшится в ближайшее время, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев."Мы ожидаем, что в ближайшее время у нас этот сервис кратно улучшится, и за счет цифровой трансформации мы получим еще более удобные и доступные сервисы через все каналы", - сказал Пугачев на Всероссийском конгрессе пациентов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что важно следить за аналитикой работы сервиса и оптимизировать его работу в регионах, чтобы запись была максимально удобной.При этом, по словам Пугачева, несмотря на то, что на портале госуслуг зарегистрировано более 100 миллионов человек, пожилым гражданам удобнее записываться к врачу по телефону, поэтому региональные колл-центры также остаются востребованными."Через все каналы человек должен иметь возможность записаться к врачу и прийти в удобное время", - заключил он.
https://ria.ru/20221028/gosuslugi-1827439117.html
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общество, павел пугачев, россия
Общество, Павел Пугачев, Россия
12:08 25.11.2022
 
В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу

Замминистра здравоохранения Пугачев пообещал улучшить сервис дистанционной записи к врачу

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эффективность и доступность сервиса по дистанционной записи к врачу в России значительно улучшится в ближайшее время, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время у нас этот сервис кратно улучшится, и за счет цифровой трансформации мы получим еще более удобные и доступные сервисы через все каналы", - сказал Пугачев на Всероссийском конгрессе пациентов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:29
Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов
Он добавил, что важно следить за аналитикой работы сервиса и оптимизировать его работу в регионах, чтобы запись была максимально удобной.
При этом, по словам Пугачева, несмотря на то, что на портале госуслуг зарегистрировано более 100 миллионов человек, пожилым гражданам удобнее записываться к врачу по телефону, поэтому региональные колл-центры также остаются востребованными.
"Через все каналы человек должен иметь возможность записаться к врачу и прийти в удобное время", - заключил он.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:27
Чернышенко призвал глав регионов улучшить работу сервиса "Запись к врачу"
 
ОбществоПавел ПугачевРоссия
 
 
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