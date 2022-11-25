https://ria.ru/20221125/zdravookhranenie-1834163668.html

В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу

В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу - РИА Новости, 25.11.2022

В Минздраве пообещали улучшить сервис дистанционной записи к врачу

Эффективность и доступность сервиса по дистанционной записи к врачу в России значительно улучшится в ближайшее время, заявил заместитель министра... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:08

общество

павел пугачев

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эффективность и доступность сервиса по дистанционной записи к врачу в России значительно улучшится в ближайшее время, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев."Мы ожидаем, что в ближайшее время у нас этот сервис кратно улучшится, и за счет цифровой трансформации мы получим еще более удобные и доступные сервисы через все каналы", - сказал Пугачев на Всероссийском конгрессе пациентов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что важно следить за аналитикой работы сервиса и оптимизировать его работу в регионах, чтобы запись была максимально удобной.При этом, по словам Пугачева, несмотря на то, что на портале госуслуг зарегистрировано более 100 миллионов человек, пожилым гражданам удобнее записываться к врачу по телефону, поэтому региональные колл-центры также остаются востребованными."Через все каналы человек должен иметь возможность записаться к врачу и прийти в удобное время", - заключил он.

https://ria.ru/20221028/gosuslugi-1827439117.html

https://ria.ru/20220721/dannye-1804071461.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, павел пугачев, россия