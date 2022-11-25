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Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных - РИА Новости, 25.11.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221125/zaklyuchennye-1834321028.html
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных - РИА Новости, 25.11.2022
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных
Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:24
2022-11-25T18:24
республика мордовия
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба главы республики."Ульяновская и Нижегородская области, а также Удмуртия готовы реализовать проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, который разработала команда республики во время акселератора по внедрению технологий сервис-дизайна в социальной сфере, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Решение Мордовии вошло в десятку лучших по итогам обучающей программы и получило поддержку главы региона Артема Здунова", - говорится в сообщении.По словам регионального сервисного уполномоченного (РСУ) Мордовии Елены Семелевой, по состоянию на 1 октября 2022 года, 20% освободившихся, имея навыки в строительной профессии, не могут подтвердить свою квалификацию. Причина этого – отсутствие экзаменационных центров в исправительных учреждениях."Для решения проблемы команда РСУ предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту", - отмечается в сообщении.В перспективе сферы подтверждения навыков и компетенций расширят до промышленности и жилищно-коммунальных служб. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора."Сегодняшние заключенные скоро вернутся в города, поселки и будут либо работать, создавать семьи и социализироваться, либо вставать на прежний путь. В Мордовии много исправительных учреждений и большая концентрация таких людей. С одной стороны, люди не могут найти работу - только три процента из них трудоустраиваются, с другой стороны, ряд крупных предприятий, в том числе машиностроительных, не могут найти сотрудников. Важно создать здесь систему среднего профессионального образования и проводить аттестацию. И тема, которую предложили сегодня, абсолютно рабочая, мы уже начали по ней работать с федеральными органами, с Федеральной службой исполнения наказаний", – приводятся в сообщении слова Здунова.Гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила главу Мордовии за поддержку проекта, отметив активное участие республики в реализации Национальной социальной инициативы. Она добавила, что по поручению президента Агентство сегодня плотно взаимодействует с регионами в вопросах развития социальной сферы, выявления барьеров, с которыми сталкиваются жители в различных жизненных ситуациях.
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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика мордовия, артем здунов
Республика Мордовия, Общество, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Мордовия, Артем Здунов
18:24 25.11.2022
 
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных

Опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных распространят в трех регионах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗаключенные в швейном цехе ИК в Мордовии
Заключенные в швейном цехе ИК в Мордовии - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заключенные в швейном цехе ИК в Мордовии. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба главы республики.
"Ульяновская и Нижегородская области, а также Удмуртия готовы реализовать проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, который разработала команда республики во время акселератора по внедрению технологий сервис-дизайна в социальной сфере, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Решение Мордовии вошло в десятку лучших по итогам обучающей программы и получило поддержку главы региона Артема Здунова", - говорится в сообщении.
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По словам регионального сервисного уполномоченного (РСУ) Мордовии Елены Семелевой, по состоянию на 1 октября 2022 года, 20% освободившихся, имея навыки в строительной профессии, не могут подтвердить свою квалификацию. Причина этого – отсутствие экзаменационных центров в исправительных учреждениях.
"Для решения проблемы команда РСУ предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту", - отмечается в сообщении.
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В перспективе сферы подтверждения навыков и компетенций расширят до промышленности и жилищно-коммунальных служб. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора.
"Сегодняшние заключенные скоро вернутся в города, поселки и будут либо работать, создавать семьи и социализироваться, либо вставать на прежний путь. В Мордовии много исправительных учреждений и большая концентрация таких людей. С одной стороны, люди не могут найти работу - только три процента из них трудоустраиваются, с другой стороны, ряд крупных предприятий, в том числе машиностроительных, не могут найти сотрудников. Важно создать здесь систему среднего профессионального образования и проводить аттестацию. И тема, которую предложили сегодня, абсолютно рабочая, мы уже начали по ней работать с федеральными органами, с Федеральной службой исполнения наказаний", – приводятся в сообщении слова Здунова.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила главу Мордовии за поддержку проекта, отметив активное участие республики в реализации Национальной социальной инициативы. Она добавила, что по поручению президента Агентство сегодня плотно взаимодействует с регионами в вопросах развития социальной сферы, выявления барьеров, с которыми сталкиваются жители в различных жизненных ситуациях.
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Республика МордовияОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Республика МордовияАртем Здунов
 
 
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