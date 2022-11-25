https://ria.ru/20221125/zaklyuchennye-1834321028.html

Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных

Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных - РИА Новости, 25.11.2022

Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных

Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:24

2022-11-25T18:24

2022-11-25T18:24

республика мордовия

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика мордовия

артем здунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152880/48/1528804897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e241abeebaff23a0d8b34134b6ec97a6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба главы республики."Ульяновская и Нижегородская области, а также Удмуртия готовы реализовать проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, который разработала команда республики во время акселератора по внедрению технологий сервис-дизайна в социальной сфере, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Решение Мордовии вошло в десятку лучших по итогам обучающей программы и получило поддержку главы региона Артема Здунова", - говорится в сообщении.По словам регионального сервисного уполномоченного (РСУ) Мордовии Елены Семелевой, по состоянию на 1 октября 2022 года, 20% освободившихся, имея навыки в строительной профессии, не могут подтвердить свою квалификацию. Причина этого – отсутствие экзаменационных центров в исправительных учреждениях."Для решения проблемы команда РСУ предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту", - отмечается в сообщении.В перспективе сферы подтверждения навыков и компетенций расширят до промышленности и жилищно-коммунальных служб. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора."Сегодняшние заключенные скоро вернутся в города, поселки и будут либо работать, создавать семьи и социализироваться, либо вставать на прежний путь. В Мордовии много исправительных учреждений и большая концентрация таких людей. С одной стороны, люди не могут найти работу - только три процента из них трудоустраиваются, с другой стороны, ряд крупных предприятий, в том числе машиностроительных, не могут найти сотрудников. Важно создать здесь систему среднего профессионального образования и проводить аттестацию. И тема, которую предложили сегодня, абсолютно рабочая, мы уже начали по ней работать с федеральными органами, с Федеральной службой исполнения наказаний", – приводятся в сообщении слова Здунова.Гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила главу Мордовии за поддержку проекта, отметив активное участие республики в реализации Национальной социальной инициативы. Она добавила, что по поручению президента Агентство сегодня плотно взаимодействует с регионами в вопросах развития социальной сферы, выявления барьеров, с которыми сталкиваются жители в различных жизненных ситуациях.

https://ria.ru/20210617/poety-1737360207.html

https://ria.ru/20220621/grabitel-1797114932.html

https://ria.ru/20220323/prokuratura-1779636981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика мордовия, артем здунов