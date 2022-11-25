https://ria.ru/20221125/zaklyuchennye-1834321028.html
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных - РИА Новости, 25.11.2022
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных
Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:24
2022-11-25T18:24
2022-11-25T18:24
республика мордовия
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба главы республики."Ульяновская и Нижегородская области, а также Удмуртия готовы реализовать проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, который разработала команда республики во время акселератора по внедрению технологий сервис-дизайна в социальной сфере, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Решение Мордовии вошло в десятку лучших по итогам обучающей программы и получило поддержку главы региона Артема Здунова", - говорится в сообщении.По словам регионального сервисного уполномоченного (РСУ) Мордовии Елены Семелевой, по состоянию на 1 октября 2022 года, 20% освободившихся, имея навыки в строительной профессии, не могут подтвердить свою квалификацию. Причина этого – отсутствие экзаменационных центров в исправительных учреждениях."Для решения проблемы команда РСУ предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту", - отмечается в сообщении.В перспективе сферы подтверждения навыков и компетенций расширят до промышленности и жилищно-коммунальных служб. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора."Сегодняшние заключенные скоро вернутся в города, поселки и будут либо работать, создавать семьи и социализироваться, либо вставать на прежний путь. В Мордовии много исправительных учреждений и большая концентрация таких людей. С одной стороны, люди не могут найти работу - только три процента из них трудоустраиваются, с другой стороны, ряд крупных предприятий, в том числе машиностроительных, не могут найти сотрудников. Важно создать здесь систему среднего профессионального образования и проводить аттестацию. И тема, которую предложили сегодня, абсолютно рабочая, мы уже начали по ней работать с федеральными органами, с Федеральной службой исполнения наказаний", – приводятся в сообщении слова Здунова.Гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила главу Мордовии за поддержку проекта, отметив активное участие республики в реализации Национальной социальной инициативы. Она добавила, что по поручению президента Агентство сегодня плотно взаимодействует с регионами в вопросах развития социальной сферы, выявления барьеров, с которыми сталкиваются жители в различных жизненных ситуациях.
https://ria.ru/20210617/poety-1737360207.html
https://ria.ru/20220621/grabitel-1797114932.html
https://ria.ru/20220323/prokuratura-1779636981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика мордовия, артем здунов
Республика Мордовия, Общество, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Мордовия, Артем Здунов
Три региона хотят перенять опыт Мордовии по трудоустройству экс-заключенных
Опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных распространят в трех регионах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости.
Три региона намерены перенять опыт Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, сообщает пресс-служба
главы республики.
"Ульяновская и Нижегородская области
, а также Удмуртия готовы реализовать проект Мордовии по трудоустройству бывших заключенных, который разработала команда республики во время акселератора по внедрению технологий сервис-дизайна в социальной сфере, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ)
. Решение Мордовии вошло в десятку лучших по итогам обучающей программы и получило поддержку главы региона Артема Здунова
", - говорится в сообщении.
По словам регионального сервисного уполномоченного (РСУ) Мордовии Елены Семелевой, по состоянию на 1 октября 2022 года, 20% освободившихся, имея навыки в строительной профессии, не могут подтвердить свою квалификацию. Причина этого – отсутствие экзаменационных центров в исправительных учреждениях.
"Для решения проблемы команда РСУ предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН
, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту", - отмечается в сообщении.
В перспективе сферы подтверждения навыков и компетенций расширят до промышленности и жилищно-коммунальных служб. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора.
"Сегодняшние заключенные скоро вернутся в города, поселки и будут либо работать, создавать семьи и социализироваться, либо вставать на прежний путь. В Мордовии много исправительных учреждений и большая концентрация таких людей. С одной стороны, люди не могут найти работу - только три процента из них трудоустраиваются, с другой стороны, ряд крупных предприятий, в том числе машиностроительных, не могут найти сотрудников. Важно создать здесь систему среднего профессионального образования и проводить аттестацию. И тема, которую предложили сегодня, абсолютно рабочая, мы уже начали по ней работать с федеральными органами, с Федеральной службой исполнения наказаний", – приводятся в сообщении слова Здунова.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева
поблагодарила главу Мордовии за поддержку проекта, отметив активное участие республики в реализации Национальной социальной инициативы. Она добавила, что по поручению президента Агентство сегодня плотно взаимодействует с регионами в вопросах развития социальной сферы, выявления барьеров, с которыми сталкиваются жители в различных жизненных ситуациях.