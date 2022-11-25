https://ria.ru/20221125/yandeks-1834289371.html

"Яндекс" выделит новую группу компаний из Yandex N.V

"Яндекс" выделит новую группу компаний из Yandex N.V - РИА Новости, 25.11.2022

"Яндекс" выделит новую группу компаний из Yandex N.V

Управление выделяемой группы компаний из материнской Yandex N.V может быть передано менеджменту "Яндекса", создание новой структуры поможет обеспечить... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:08

2022-11-25T17:08

2022-11-25T17:08

экономика

технологии

яндекс

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Управление выделяемой группы компаний из материнской Yandex N.V может быть передано менеджменту "Яндекса", создание новой структуры поможет обеспечить устойчивое развитие бизнесов на всех рынках, сам "Яндекс" продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, сообщили в "Яндексе"."Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту "Яндекса", - говорится в сообщении."Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов "Яндекса" на всех рынках. "Яндекс" продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками", - уточнили в компании.

https://ria.ru/20221118/ikea-1832479911.html

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