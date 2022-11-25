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Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux" - РИА Новости, 25.11.2022
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Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux"
Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux" - РИА Новости, 25.11.2022
Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux"
Власти Якутии до конца 2023 года перейдут на отечественную операционную систему группы компаний "Astra Linux", 11 министерств и ведомств региона уже полностью... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:47
2022-11-25T18:08
экономика
технологии
максут шадаев
россия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Власти Якутии до конца 2023 года перейдут на отечественную операционную систему группы компаний "Astra Linux", 11 министерств и ведомств региона уже полностью перешли на российское решение, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.На полях федерального форума "Цифровой алмаз" министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики и группа компаний "Астра" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения, развития информационных технологий и подготовки высокопрофессиональных кадров в ИКТ.Отмечается, что стороны планируют обеспечить переход органов государственной власти и местного самоуправления Якутии на российское программное обеспечение."Органы государственной власти республики полностью переходят с Windows на российскую операционную систему Astralinux. Согласно плану, утвержденному главой республики, до конца 2023 года на Astralinux перейдут все исполнительные органы государственной власти республики. На сегодняшний день уже 11 министерств и ведомств полностью перешли на российское решение", - приводятся слова министра инноваций, цифрового развития и коммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.Директор регионального развития ГК "Астра" Андрей Солдатов подчеркнул, что у ГК "Астра" большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур различных организаций на отечественные решения. "У нас есть все инструменты и методологии перехода, которые позволяют сохранить работоспособность информационных систем, в том числе при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. Мы готовы проводить пилотные проекты для заказчиков из Республики Саха (Якутия), а также оказывать помощь в проектировании инфраструктур на базе как своих продуктов, так и решений других отечественных разработчиков. Соглашение – важный шаг в развитии нашего сотрудничества", - сказал он.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске заявил о том, что российским компаниям могут разрешить использование программного обеспечения западных вендоров, ушедших из РФ, до появления отечественных аналогов ПО, правительство страны обсуждает такую возможность.
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экономика, технологии, максут шадаев, россия, якутск
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
17:47 25.11.2022 (обновлено: 18:08 25.11.2022)
 
Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux"

Власти Якутии до конца 2023 года перейдут на отечественную ОС "Astra Linux"

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Власти Якутии до конца 2023 года перейдут на отечественную операционную систему группы компаний "Astra Linux", 11 министерств и ведомств региона уже полностью перешли на российское решение, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
На полях федерального форума "Цифровой алмаз" министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики и группа компаний "Астра" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения, развития информационных технологий и подготовки высокопрофессиональных кадров в ИКТ.
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Отмечается, что стороны планируют обеспечить переход органов государственной власти и местного самоуправления Якутии на российское программное обеспечение.
"Органы государственной власти республики полностью переходят с Windows на российскую операционную систему Astralinux. Согласно плану, утвержденному главой республики, до конца 2023 года на Astralinux перейдут все исполнительные органы государственной власти республики. На сегодняшний день уже 11 министерств и ведомств полностью перешли на российское решение", - приводятся слова министра инноваций, цифрового развития и коммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.
Директор регионального развития ГК "Астра" Андрей Солдатов подчеркнул, что у ГК "Астра" большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур различных организаций на отечественные решения. "У нас есть все инструменты и методологии перехода, которые позволяют сохранить работоспособность информационных систем, в том числе при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. Мы готовы проводить пилотные проекты для заказчиков из Республики Саха (Якутия), а также оказывать помощь в проектировании инфраструктур на базе как своих продуктов, так и решений других отечественных разработчиков. Соглашение – важный шаг в развитии нашего сотрудничества", - сказал он.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске заявил о том, что российским компаниям могут разрешить использование программного обеспечения западных вендоров, ушедших из РФ, до появления отечественных аналогов ПО, правительство страны обсуждает такую возможность.
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