https://ria.ru/20221125/yakutiya-1834305139.html

Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux"

Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux" - РИА Новости, 25.11.2022

Власти Якутии перейдут на отечественную ОС "Astra Linux"

Власти Якутии до конца 2023 года перейдут на отечественную операционную систему группы компаний "Astra Linux", 11 министерств и ведомств региона уже полностью... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:47

2022-11-25T17:47

2022-11-25T18:08

экономика

технологии

максут шадаев

россия

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Власти Якутии до конца 2023 года перейдут на отечественную операционную систему группы компаний "Astra Linux", 11 министерств и ведомств региона уже полностью перешли на российское решение, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.На полях федерального форума "Цифровой алмаз" министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики и группа компаний "Астра" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения, развития информационных технологий и подготовки высокопрофессиональных кадров в ИКТ.Отмечается, что стороны планируют обеспечить переход органов государственной власти и местного самоуправления Якутии на российское программное обеспечение."Органы государственной власти республики полностью переходят с Windows на российскую операционную систему Astralinux. Согласно плану, утвержденному главой республики, до конца 2023 года на Astralinux перейдут все исполнительные органы государственной власти республики. На сегодняшний день уже 11 министерств и ведомств полностью перешли на российское решение", - приводятся слова министра инноваций, цифрового развития и коммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.Директор регионального развития ГК "Астра" Андрей Солдатов подчеркнул, что у ГК "Астра" большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур различных организаций на отечественные решения. "У нас есть все инструменты и методологии перехода, которые позволяют сохранить работоспособность информационных систем, в том числе при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. Мы готовы проводить пилотные проекты для заказчиков из Республики Саха (Якутия), а также оказывать помощь в проектировании инфраструктур на базе как своих продуктов, так и решений других отечественных разработчиков. Соглашение – важный шаг в развитии нашего сотрудничества", - сказал он.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске заявил о том, что российским компаниям могут разрешить использование программного обеспечения западных вендоров, ушедших из РФ, до появления отечественных аналогов ПО, правительство страны обсуждает такую возможность.

https://ria.ru/20180109/1512283804.html

https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, максут шадаев, россия, якутск