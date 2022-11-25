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Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей

Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей - РИА Новости, 25.11.2022

Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей

Альфа-Банк (АО) открыл приём заявок на участие в проекте "Альфа-Шанс" — стипендиальной программе по поддержке талантливых студентов 3-4 курсов российских вузов, РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:48

2022-11-25T17:48

2022-11-25T18:31

альфа-банк

новости компаний - экономика

образование - общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) открыл приём заявок на участие в проекте "Альфа-Шанс" — стипендиальной программе по поддержке талантливых студентов 3-4 курсов российских вузов, сообщает банк.Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Общий призовой фонд составляет 9 миллионов рублей. Победителей выбирает экспертное жюри, в прошлом году оно рассмотрело 150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.Как отметили в банке, победители смогут потратить призовые деньги на оплату стажировок, покупку техники, реализацию собственных проектов или на путешествия. Кроме того, лауреаты получат возможность пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка.Итоги нынешнего этапа проекта будут подведены в апреле 2023 года. Подать онлайн-заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза.

https://ria.ru/20221027/alfa-bank-1827342860.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

альфа-банк, новости компаний - экономика, образование - общество