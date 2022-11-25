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Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей - РИА Новости, 25.11.2022
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Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей - РИА Новости, 25.11.2022
Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
Альфа-Банк (АО) открыл приём заявок на участие в проекте "Альфа-Шанс" — стипендиальной программе по поддержке талантливых студентов 3-4 курсов российских вузов, РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:48
2022-11-25T18:31
альфа-банк
новости компаний - экономика
образование - общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) открыл приём заявок на участие в проекте "Альфа-Шанс" — стипендиальной программе по поддержке талантливых студентов 3-4 курсов российских вузов, сообщает банк.Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Общий призовой фонд составляет 9 миллионов рублей. Победителей выбирает экспертное жюри, в прошлом году оно рассмотрело 150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.Как отметили в банке, победители смогут потратить призовые деньги на оплату стажировок, покупку техники, реализацию собственных проектов или на путешествия. Кроме того, лауреаты получат возможность пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка.Итоги нынешнего этапа проекта будут подведены в апреле 2023 года. Подать онлайн-заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза.
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альфа-банк, новости компаний - экономика, образование - общество
Альфа-банк, Новости компаний - Экономика, Образование - Общество
17:48 25.11.2022 (обновлено: 18:31 25.11.2022)
 

Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей

© Фото : Альфа-Банк Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Альфа-Банк
Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) открыл приём заявок на участие в проекте "Альфа-Шанс" — стипендиальной программе по поддержке талантливых студентов 3-4 курсов российских вузов, сообщает банк.
Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Общий призовой фонд составляет 9 миллионов рублей. Победителей выбирает экспертное жюри, в прошлом году оно рассмотрело 150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.
"У нас много талантливых студентов, которые могут изменить мир. Мы выбираем лучших и помогаем им максимально реализовать свои способности, используя шанс быть услышанными", — приводятся в сообщении слова генерального директора благотворительного фонда "Альфа-Шанс" Алексея Гиязова.
Как отметили в банке, победители смогут потратить призовые деньги на оплату стажировок, покупку техники, реализацию собственных проектов или на путешествия. Кроме того, лауреаты получат возможность пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка.
Итоги нынешнего этапа проекта будут подведены в апреле 2023 года. Подать онлайн-заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Альфа-банкНовости компаний - ЭкономикаОбразование - Общество
 
 
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