17:48 25.11.2022 (обновлено: 18:31 25.11.2022)
Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
© Фото : Альфа-Банк Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
© Фото : Альфа-Банк
Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) открыл приём заявок на участие в проекте "Альфа-Шанс" — стипендиальной программе по поддержке талантливых студентов 3-4 курсов российских вузов, сообщает банк.
Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Общий призовой фонд составляет 9 миллионов рублей. Победителей выбирает экспертное жюри, в прошлом году оно рассмотрело 150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.
"У нас много талантливых студентов, которые могут изменить мир. Мы выбираем лучших и помогаем им максимально реализовать свои способности, используя шанс быть услышанными", — приводятся в сообщении слова генерального директора благотворительного фонда "Альфа-Шанс" Алексея Гиязова.
Как отметили в банке, победители смогут потратить призовые деньги на оплату стажировок, покупку техники, реализацию собственных проектов или на путешествия. Кроме того, лауреаты получат возможность пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка.
Итоги нынешнего этапа проекта будут подведены в апреле 2023 года. Подать онлайн-заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза.
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