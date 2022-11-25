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Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов

Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов - РИА Новости, 25.11.2022

Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов

Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:12

2022-11-25T15:12

2022-11-25T15:12

специальная военная операция на украине

жилье

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

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ТЕРПЕНИЕ (Запорожская область), 25 ноя – РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное жилье, им уже определены размеры и способ выплаты компенсаций на восстановление, сообщил глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.Он уточнил, что всего украинские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Мелитопольском районе, и все случаи разрушений жилья, по его словам, власти постараются быстро отработать, чтобы люди получили компенсацию на восстановление.Одна из тех, кто планирует в ближайшее время приступить к ремонту дома, жительница села Терпение Людмила Николаевна поделилась: "Попал снаряд, разбило всё: окна, крыши, сараи. Страшно – не то слово, все перепуганные и боимся всего".

https://ria.ru/20221119/donbass-1832707973.html

мелитополь

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, запорожская область