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Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов
Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов - РИА Новости, 25.11.2022
Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов
Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:12
2022-11-25T15:12
специальная военная операция на украине
жилье
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
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ТЕРПЕНИЕ (Запорожская область), 25 ноя – РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное жилье, им уже определены размеры и способ выплаты компенсаций на восстановление, сообщил глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.Он уточнил, что всего украинские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Мелитопольском районе, и все случаи разрушений жилья, по его словам, власти постараются быстро отработать, чтобы люди получили компенсацию на восстановление.Одна из тех, кто планирует в ближайшее время приступить к ремонту дома, жительница села Терпение Людмила Николаевна поделилась: "Попал снаряд, разбило всё: окна, крыши, сараи. Страшно – не то слово, все перепуганные и боимся всего".
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жилье, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
15:12 25.11.2022
 
Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов

Жители Мелитопольского района получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов

CC BY-SA 3.0 / Олег Довгаль / Dzerzhynskogo Street Улица Дзержинского в Мелитополе
 Улица Дзержинского в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Олег Довгаль / Dzerzhynskogo Street
Улица Дзержинского в Мелитополе. Архивное фото
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ТЕРПЕНИЕ (Запорожская область), 25 ноя – РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное жилье, им уже определены размеры и способ выплаты компенсаций на восстановление, сообщил глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.
"У нас здесь пострадавших девять домов, из них уже определена сумма компенсации от 70 до 400 тысяч в зависимости от объема повреждений… Сейчас уже определен способ выдачи жителям денежных средств... Конечно, первоочередная задача – это обеспечить строительством и ремонтом наши дома", - сказал Сигута журналистам во время поездки в пострадавшее от обстрелов село Терпение.
Он уточнил, что всего украинские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Мелитопольском районе, и все случаи разрушений жилья, по его словам, власти постараются быстро отработать, чтобы люди получили компенсацию на восстановление.
Одна из тех, кто планирует в ближайшее время приступить к ремонту дома, жительница села Терпение Людмила Николаевна поделилась: "Попал снаряд, разбило всё: окна, крыши, сараи. Страшно – не то слово, все перепуганные и боимся всего".
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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