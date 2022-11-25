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Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов
Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов - РИА Новости, 25.11.2022
Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов
Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:12
2022-11-25T15:12
2022-11-25T15:12
специальная военная операция на украине
жилье
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
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ТЕРПЕНИЕ (Запорожская область), 25 ноя – РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное жилье, им уже определены размеры и способ выплаты компенсаций на восстановление, сообщил глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.Он уточнил, что всего украинские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Мелитопольском районе, и все случаи разрушений жилья, по его словам, власти постараются быстро отработать, чтобы люди получили компенсацию на восстановление.Одна из тех, кто планирует в ближайшее время приступить к ремонту дома, жительница села Терпение Людмила Николаевна поделилась: "Попал снаряд, разбило всё: окна, крыши, сараи. Страшно – не то слово, все перепуганные и боимся всего".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Мелитопольцы получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов
Жители Мелитопольского района получат выплаты на ремонт пострадавших от обстрелов домов
ТЕРПЕНИЕ (Запорожская область), 25 ноя – РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Мелитопольского района, чьи дома пострадали от обстрелов украинских войск, в ближайшее время смогут отремонтировать разрушенное жилье, им уже определены размеры и способ выплаты компенсаций на восстановление, сообщил глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.
"У нас здесь пострадавших девять домов, из них уже определена сумма компенсации от 70 до 400 тысяч в зависимости от объема повреждений… Сейчас уже определен способ выдачи жителям денежных средств... Конечно, первоочередная задача – это обеспечить строительством и ремонтом наши дома", - сказал Сигута журналистам во время поездки в пострадавшее от обстрелов село Терпение.
Он уточнил, что всего украинские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Мелитопольском районе, и все случаи разрушений жилья, по его словам, власти постараются быстро отработать, чтобы люди получили компенсацию на восстановление.
Одна из тех, кто планирует в ближайшее время приступить к ремонту дома, жительница села Терпение Людмила Николаевна поделилась: "Попал снаряд, разбило всё: окна, крыши, сараи. Страшно – не то слово, все перепуганные и боимся всего".