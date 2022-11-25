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В Кабардино-Балкарии выделят новые средства на выплаты мобилизованным - РИА Новости, 25.11.2022
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В Кабардино-Балкарии выделят новые средства на выплаты мобилизованным
В Кабардино-Балкарии выделят новые средства на выплаты мобилизованным - РИА Новости, 25.11.2022
В Кабардино-Балкарии выделят новые средства на выплаты мобилизованным
Правительство Кабардино-Балкарии выделит еще 60 миллионов рублей на ежемесячные доплаты призванным в рамках частичной мобилизации жителям республики. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:50
2022-11-25T14:50
общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
частичная мобилизация в россии
россия
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии выделит еще 60 миллионов рублей на ежемесячные доплаты призванным в рамках частичной мобилизации жителям республики.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что власти КБР компенсируют семьям мобилизованных жителей республики затраты, которые им пришлось сделать. Также мобилизованным из региона будут ежемесячно доплачивать по 25 тысяч рублей, их освободили от родительской платы за посещение детских садов. Кроме того, при ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей."Проектом распоряжения правительства КБР предлагается выделить министерству труда и социальной защиты 60 миллионов рублей для осуществления денежных выплат, исходя из ожидаемой потребности на указанные цели. Это потребность до конца текущего года", - сказал представлявший документ министр труда и соцзащиты региона Алим Асанов.Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков напомнил, что ранее на эти цели было выделено 100 миллионов рублей. "Их израсходовали и теперь добавляем еще 60 миллионов", - пояснил он.
https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html
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общество, кабардино-балкарская республика (кбр), частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Частичная мобилизация в России, Россия
14:50 25.11.2022
 
В Кабардино-Балкарии выделят новые средства на выплаты мобилизованным

Власти Кабардино-Балкарии выделят еще 60 миллионов рублей на выплаты мобилизованным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет призывника
Военный билет призывника - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии выделит еще 60 миллионов рублей на ежемесячные доплаты призванным в рамках частичной мобилизации жителям республики.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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Ранее сообщалось, что власти КБР компенсируют семьям мобилизованных жителей республики затраты, которые им пришлось сделать. Также мобилизованным из региона будут ежемесячно доплачивать по 25 тысяч рублей, их освободили от родительской платы за посещение детских садов. Кроме того, при ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей.
"Проектом распоряжения правительства КБР предлагается выделить министерству труда и социальной защиты 60 миллионов рублей для осуществления денежных выплат, исходя из ожидаемой потребности на указанные цели. Это потребность до конца текущего года", - сказал представлявший документ министр труда и соцзащиты региона Алим Асанов.
Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков напомнил, что ранее на эти цели было выделено 100 миллионов рублей. "Их израсходовали и теперь добавляем еще 60 миллионов", - пояснил он.
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ОбществоКабардино-Балкарская Республика (КБР)Частичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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