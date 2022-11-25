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Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым
Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым - РИА Новости, 25.11.2022
Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:02
2022-11-25T19:09
владимир путин
рамзан кадыров
политика
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым."С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.Глава государства также пообещал одной из матерей - Жарадат Агуевой - передать Кадырову ее добрые слова в его адрес.
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владимир путин, рамзан кадыров, политика, россия
Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Политика, Россия
19:02 25.11.2022 (обновлено: 19:09 25.11.2022)
 
Путин проведет рабочую встречу с Кадыровым

Путин сегодня проведет рабочую встречу с главой Чечни Кадыровым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации.
Глава государства также пообещал одной из матерей - Жарадат Агуевой - передать Кадырову ее добрые слова в его адрес.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 14:55Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о пресечении украинской контратаки в ДНР
 
Владимир ПутинРамзан КадыровПолитикаРоссия
 
 
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