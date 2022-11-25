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Путин считает, что основу самосознания ребенка закладывают родители - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/vospitanie-1834248166.html
Путин считает, что основу самосознания ребенка закладывают родители
Путин считает, что основу самосознания ребенка закладывают родители - РИА Новости, 25.11.2022
Путин считает, что основу самосознания ребенка закладывают родители
Основа самосознания ребенка закладывается примером родителей - это фундаментальный метод, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:45
2022-11-25T16:21
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Основа самосознания ребенка закладывается примером родителей - это фундаментальный метод, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции."Как бы не говорили в школе, что тоже очень важно, но основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье, личным примером родителей. Это самый основной, важнейший и самый фундаментальный метод воспитания - личный пример", - сказал Путин.По его словам, то, что большинство выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защиту Отечества, Родины, России, людей в Новороссии, на Донбассе - это тоже "результат вашей работы без всякого сомнения". "Это не результат каких-то наставлений и нравоучений, это результат личного примера", - отметил Путин. Президент добавил, что героическое поведение детей - огромный вклад родителей.Путин встретился с 17 матерями российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины. Они приехали из различных регионов страны. К примеру, в общении с президентом участвует домохозяйка Жарадат Агуева 1959 года рождения из Чечни, у которой в данное время в зоне проведения СВО находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД).Среди участниц налоговый инспектор Галия Суховская 1969 года рождения из Рязани. Ее единственный сын Семен погиб 4 марта в Буче. Был награжден орденом Мужества посмертно, остались супруга и дочь. С президентом пообщается домохозяйка Елена Алексеева из Старого Оскола (1974 год рождения). Она мать двух сыновей, младший – Евгений Алексеев – был мобилизован в сентябре. В зоне СВО получил тяжелое ранение (минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы), сейчас находится в госпитале в Ростове-на-Дону.Также в списке пенсионерка, Суна Набиева из Каспийска – мать танкиста, гвардии майора Энвера Набиева (дважды был ранен, после чего вернулся в строй, получил звание Героя России). Повар и наставник центра помощи комплексного сопровождения детей-сирот "Берегиня" Марина Бахилина из Магана в Якутии – двое из троих сыновей принимают участие в спецоперации. Один из них – Сергей – после тяжелого ранения служит инструктором в 83-й бригаде ВДВ в Приморском крае, старший сын Алексей служит в расчете ПТУР в 11-й бригаде ВДВ в Бурятии.На встречу к Путину пришла и руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член СПЧ при президенте РФ Юлия Белехова. Она мать четверых детей, сын Егор Машинков после прохождения подготовки в Нижегородской области и в Белоруссии находится на обследовании в госпитале в Наро-Фоминске. У депутата МО Отрадное Ольги Бельцевой в зону боевых действий отправился один из сыновей – Сергей Архипов. Служит по контракту в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ВДВ, награжден орденом Мужества, сейчас проходит лечение после ранения.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
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общество, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:45 25.11.2022 (обновлено: 16:21 25.11.2022)
 
Путин считает, что основу самосознания ребенка закладывают родители

Путин заявил, что основа самосознания ребенка закладывается личным примером родителей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Основа самосознания ребенка закладывается примером родителей - это фундаментальный метод, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
"Как бы не говорили в школе, что тоже очень важно, но основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье, личным примером родителей. Это самый основной, важнейший и самый фундаментальный метод воспитания - личный пример", - сказал Путин.
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По его словам, то, что большинство выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защиту Отечества, Родины, России, людей в Новороссии, на Донбассе - это тоже "результат вашей работы без всякого сомнения". "Это не результат каких-то наставлений и нравоучений, это результат личного примера", - отметил Путин. Президент добавил, что героическое поведение детей - огромный вклад родителей.
Путин встретился с 17 матерями российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины. Они приехали из различных регионов страны. К примеру, в общении с президентом участвует домохозяйка Жарадат Агуева 1959 года рождения из Чечни, у которой в данное время в зоне проведения СВО находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД).
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Среди участниц налоговый инспектор Галия Суховская 1969 года рождения из Рязани. Ее единственный сын Семен погиб 4 марта в Буче. Был награжден орденом Мужества посмертно, остались супруга и дочь. С президентом пообщается домохозяйка Елена Алексеева из Старого Оскола (1974 год рождения). Она мать двух сыновей, младший – Евгений Алексеев – был мобилизован в сентябре. В зоне СВО получил тяжелое ранение (минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы), сейчас находится в госпитале в Ростове-на-Дону.
Также в списке пенсионерка, Суна Набиева из Каспийска – мать танкиста, гвардии майора Энвера Набиева (дважды был ранен, после чего вернулся в строй, получил звание Героя России). Повар и наставник центра помощи комплексного сопровождения детей-сирот "Берегиня" Марина Бахилина из Магана в Якутии – двое из троих сыновей принимают участие в спецоперации. Один из них – Сергей – после тяжелого ранения служит инструктором в 83-й бригаде ВДВ в Приморском крае, старший сын Алексей служит в расчете ПТУР в 11-й бригаде ВДВ в Бурятии.
На встречу к Путину пришла и руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член СПЧ при президенте РФ Юлия Белехова. Она мать четверых детей, сын Егор Машинков после прохождения подготовки в Нижегородской области и в Белоруссии находится на обследовании в госпитале в Наро-Фоминске. У депутата МО Отрадное Ольги Бельцевой в зону боевых действий отправился один из сыновей – Сергей Архипов. Служит по контракту в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ВДВ, награжден орденом Мужества, сейчас проходит лечение после ранения.
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