https://ria.ru/20221125/vizy-1834325784.html

Москва не информировала Париж о проблеме с визами, заявил МИД Франции

Москва не информировала Париж о проблеме с визами, заявил МИД Франции - РИА Новости, 25.11.2022

Москва не информировала Париж о проблеме с визами, заявил МИД Франции

Власти России не информировали Францию о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО в Париже, заявил представитель... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:41

2022-11-25T18:41

2022-11-25T18:49

в мире

мария захарова

франция

россия

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мид франции‎

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Власти России не информировали Францию о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО в Париже, заявил представитель французского МИД, отметив, что Франция "своевременно выдает визы".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО, которая начала работу в четверг в Париже."Российские власти не информировали нас о проблеме с визами, связанной с Международной программой (ЮНЕСКО)", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости о том, почему Париж не выдал визы российским представителям.Он отметил, что Франция "своевременно выдает визы, что позволяет делегатам из всех государств-членов участвовать в сессиях ЮНЕСКО"."Если возникают трудности с выдачей виз, между делегациями существуют каналы связи", - добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html

https://ria.ru/20221116/vizy-1831967216.html

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в мире, мария захарова, франция, россия, париж, юнеско, мид франции‎, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)