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Москва не информировала Париж о проблеме с визами, заявил МИД Франции
Москва не информировала Париж о проблеме с визами, заявил МИД Франции - РИА Новости, 25.11.2022
Москва не информировала Париж о проблеме с визами, заявил МИД Франции
Власти России не информировали Францию о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО в Париже, заявил представитель... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:41
2022-11-25T18:41
2022-11-25T18:49
в мире
мария захарова
франция
россия
париж
юнеско
мид франции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Власти России не информировали Францию о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО в Париже, заявил представитель французского МИД, отметив, что Франция "своевременно выдает визы".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО, которая начала работу в четверг в Париже."Российские власти не информировали нас о проблеме с визами, связанной с Международной программой (ЮНЕСКО)", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости о том, почему Париж не выдал визы российским представителям.Он отметил, что Франция "своевременно выдает визы, что позволяет делегатам из всех государств-членов участвовать в сессиях ЮНЕСКО"."Если возникают трудности с выдачей виз, между делегациями существуют каналы связи", - добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html
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в мире, мария захарова, франция, россия, париж, юнеско, мид франции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Франция, Россия, Париж, ЮНЕСКО, МИД Франции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:41 25.11.2022 (обновлено: 18:49 25.11.2022)
Москва не информировала Париж о проблеме с визами, заявил МИД Франции
МИД Франции: Москва не информировала Париж о проблеме с визами для мероприятия ЮНЕСКО