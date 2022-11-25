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Финляндия передаст России арестованные грузовые вагоны - РИА Новости, 25.11.2022
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Финляндия передаст России арестованные грузовые вагоны
Финляндия передаст России арестованные грузовые вагоны - РИА Новости, 25.11.2022
Финляндия передаст России арестованные грузовые вагоны
Финляндия приняла решение о передаче российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений, сообщается на сайте торгового... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:29
2022-11-25T20:29
экономика
финляндия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Финляндия приняла решение о передаче российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений, сообщается на сайте торгового представительства России."Уполномоченными органами Финляндской Республики принято решение о возврате российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений. По состоянию на начало ноября 2022 года в списках задержанной техники числилось более 800 единиц гружёных и порожних вагонов", - говорится в сообщении.Сообщается также, что решение принято после обращения финских компаний в МИД Финляндии в связи с большим объемом финансовых затрат на содержание задержанного имущества и рисками для транспортной системы страны. 15 ноября МИД Финляндии было принято решение о возврате арестованного имущества.Ряду компаний-владельцев арестованной ж/д техники уже были направлены уведомления службы судебных приставов Финляндии о снятии ареста с вагонов. Перемещение через государственную границу осуществляют финские ж/д операторы исходя из графика работ и в соответствии с инструкциями транспортной безопасности.В июле на территории Финляндии в связи с санкционными ограничениями был конфискован широкий диапазон российских активов, от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.
https://ria.ru/20221110/sanktsii-1830473188.html
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экономика, финляндия, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
20:29 25.11.2022
 
Финляндия передаст России арестованные грузовые вагоны

Финляндия приняла решение о передаче России грузовых вагонов, задержанных в рамках санкций

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Финляндия приняла решение о передаче российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений, сообщается на сайте торгового представительства России.
"Уполномоченными органами Финляндской Республики принято решение о возврате российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений. По состоянию на начало ноября 2022 года в списках задержанной техники числилось более 800 единиц гружёных и порожних вагонов", - говорится в сообщении.
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Сообщается также, что решение принято после обращения финских компаний в МИД Финляндии в связи с большим объемом финансовых затрат на содержание задержанного имущества и рисками для транспортной системы страны. 15 ноября МИД Финляндии было принято решение о возврате арестованного имущества.
Ряду компаний-владельцев арестованной ж/д техники уже были направлены уведомления службы судебных приставов Финляндии о снятии ареста с вагонов. Перемещение через государственную границу осуществляют финские ж/д операторы исходя из графика работ и в соответствии с инструкциями транспортной безопасности.
В июле на территории Финляндии в связи с санкционными ограничениями был конфискован широкий диапазон российских активов, от акций и банковских вкладов до промышленного сырья, транспортных средств, железнодорожных вагонов и объектов недвижимости.
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