https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html
Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет
Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет - РИА Новости, 25.11.2022
Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет
Во время заседания ОБСЕ в зале польского Сейма выключили свет в знак солидарности с Украиной, пишет Polsat News. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:54
2022-11-25T17:54
2022-11-25T17:54
в мире
сергей лавров
александр лукашевич
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
польша
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обсе
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Во время заседания ОБСЕ в зале польского Сейма выключили свет в знак солидарности с Украиной, пишет Polsat News.Издание сообщает, что во время открытия третьей сессии заседания ОБСЕ на некоторое время погас свет. "Это стало жестом солидарности с Украиной, чья энергетическая инфраструктура подвергается российским ракетными обстрелам", — передал портал.Осенняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проходит в Варшаве 24-26 ноября. Российским парламентариям было отказано в визах для участия в ней. Кроме того, Польша, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, отказала министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/polsha-1833796564.html
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в мире, сергей лавров, александр лукашевич, дмитрий песков (спецпредставитель президента), польша, варшава, обсе, украина
В мире, Сергей Лавров, Александр Лукашевич, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Польша, Варшава, ОБСЕ, Украина
Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет
На заседании ОБСЕ погасили свет в знак солидарности с Украиной