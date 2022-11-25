https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html

Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет

Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет - РИА Новости, 25.11.2022

Из-за Украины на заседании ОБСЕ погас свет

Во время заседания ОБСЕ в зале польского Сейма выключили свет в знак солидарности с Украиной, пишет Polsat News. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:54

2022-11-25T17:54

2022-11-25T17:54

в мире

сергей лавров

александр лукашевич

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

польша

варшава

обсе

украина

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Во время заседания ОБСЕ в зале польского Сейма выключили свет в знак солидарности с Украиной, пишет Polsat News.Издание сообщает, что во время открытия третьей сессии заседания ОБСЕ на некоторое время погас свет. "Это стало жестом солидарности с Украиной, чья энергетическая инфраструктура подвергается российским ракетными обстрелам", — передал портал.Осенняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проходит в Варшаве 24-26 ноября. Российским парламентариям было отказано в визах для участия в ней. Кроме того, Польша, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, отказала министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/polsha-1833796564.html

польша

варшава

украина

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в мире, сергей лавров, александр лукашевич, дмитрий песков (спецпредставитель президента), польша, варшава, обсе, украина