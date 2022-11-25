https://ria.ru/20221125/ugrozy-1834114967.html

Глава "Славянского дома" в Испании сообщила об угрозах от украинцев

Глава "Славянского дома" в Испании сообщила об угрозах от украинцев - РИА Новости, 25.11.2022

Глава "Славянского дома" в Испании сообщила об угрозах от украинцев

Представители украинской диаспоры, проживающие в Испании, начали присылать сообщения с угрозами главе ассоциации "Славянский дом" Алле Усановой после того, как... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:08

2022-11-25T09:08

2022-11-25T11:21

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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Представители украинской диаспоры, проживающие в Испании, начали присылать сообщения с угрозами главе ассоциации "Славянский дом" Алле Усановой после того, как она и ее сын приняли участие в акции в поддержку Донбасса, сообщила РИА Новости сама Усанова.Во Франции 19 ноября прошло мероприятие, которое организовала ассоциация SOS Donbass. Алла и ее 18-летний сын приняли участие в этой акции, после чего им начали поступать оскорбления.Женщина рассказала агентству, что украинцы знают все ее данные: домашний адрес и телефон, места учебы ее детей. Кроме того, однажды она заметила, что за ней следили.Ассоциация Усановой, которая находится в городе Ирун на границе Испании и Франции, занимается детским образованием, культурными проектами. Женщина неоднократно отправляла гуманитарную и финансовую помощь, в том числе украинским беженцам.Она рассказала, что ранее уже сталкивалась с угрозами от украинцев и получала от них оскорбительные письма, к примеру, 9 мая, когда в Сан-Себастьяне провели митинги в честь Дна Победы."У нас свой Бессмертный полк, концерты, шествие – как напоминание о победе над фашизмом, хотя в этом году мы решили ограничиться автопробегом. И с этого момента начались угрозы: мне звонили, писали сообщения – очень неприятные вещи", — поделилась Алла.Усанова обратилась в полицию, однако, действия украинцев расценили как хулиганство и не стали предпринимать никаких действий.До начала спецоперации женщина не сталкивалась с проявлением русофобии среди местного населения. В их центр приходят люди разных национальностей, и только приехавшие в Европу украинцы позволяют себе угрозы в адрес русскоговорящего населения, рассказала Усанова РИА Новости.Акцию в поддержку Донбасса и против поставок оружия Киеву организовала ассоциация SOS Donbass и движение StopKillingDonbass. Аналогичные мероприятия также прошли в Париже, Руане, Кане, Перпиньяне, Лионе и Милане.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса, неоднократно заявлял российский глава.

https://ria.ru/20221122/rusofobiya-1833402306.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829316275.html

https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833730973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донбасс, украина, испания