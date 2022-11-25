https://ria.ru/20221125/ugol-1834296405.html

Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи

Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи - РИА Новости, 25.11.2022

Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи

Развитие угольной промышленности в Якутии увеличило возможности нарастить экспорт на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил журналистам министр... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:24

2022-11-25T17:24

2022-11-25T17:24

республика саха (якутия)

экономика

максим решетников

айсен николаев

россия

нерюнгринский район

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Развитие угольной промышленности в Якутии увеличило возможности нарастить экспорт на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил журналистам министр экономики РФ Максим Решетников.С начала 2022 года промышленный рост в регионе составил 12,7%. Якутия входит в первую десятку российских регионов по этому показателю."Если говорить по цифрам, то объем промышленного производства уверенно растет, растет и объем инвестиций. Конечно, этот рост основан на реализации крупных индустриальных проектов в угольной сфере. У Якутии в текущей ситуации появились дополнительные возможности. Потому что регион расположен выгодно к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым мы переориентируемся. Большой объем проектов индустриальных. Это хорошие проекты, обладающие хорошим потенциалом. Значимые с точки зрения темпов роста налогов, ВВП не только для Якутии, но и в целом для страны" – сказал Решетников.По словам главы республики Айсена Николаева, для дальнейшего сохранения положительной динамики необходимо решить вопросы транспортной логистики. "Кроме того, необходимо создать новую энергетику, такие (объекты) как атомная станция малой мощности в Усть-Янском районе, как крупнейшая электростанция для снабжения электроэнергией и модернизации железных дорог в Нерюнгринском районе. Такие проекты важны. Их появление сможет поддержать постоянный рост промышленности Якутии и дать толчок для социального развития и повышения качества жизни", – сказал он.Ранее сообщалось о том, что руководитель Минэкономразвития РФ находится с рабочим визитом в Якутии. В пятницу состоялась рабочая встреча Решетникова с Николаевым, были рассмотрены вопросы реализации стратегических планов и национальных проектов. Кроме того, стороны обсудили проекты в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры региона.Инвестиции крупных промышленных компаний в Якутии растут даже на фоне западных санкций, регион стал более привлекательным для инвесторов, заявил министр экономического развития Российской Федерации.

https://ria.ru/20221125/rudnik-1834211983.html

https://ria.ru/20221031/nikolaev-1828139082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, максим решетников, айсен николаев, россия, нерюнгринский район, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)