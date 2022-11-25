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Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи - РИА Новости, 25.11.2022
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Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи
Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи - РИА Новости, 25.11.2022
Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи
Развитие угольной промышленности в Якутии увеличило возможности нарастить экспорт на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил журналистам министр... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:24
2022-11-25T17:24
республика саха (якутия)
экономика
максим решетников
айсен николаев
россия
нерюнгринский район
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Развитие угольной промышленности в Якутии увеличило возможности нарастить экспорт на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил журналистам министр экономики РФ Максим Решетников.С начала 2022 года промышленный рост в регионе составил 12,7%. Якутия входит в первую десятку российских регионов по этому показателю."Если говорить по цифрам, то объем промышленного производства уверенно растет, растет и объем инвестиций. Конечно, этот рост основан на реализации крупных индустриальных проектов в угольной сфере. У Якутии в текущей ситуации появились дополнительные возможности. Потому что регион расположен выгодно к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым мы переориентируемся. Большой объем проектов индустриальных. Это хорошие проекты, обладающие хорошим потенциалом. Значимые с точки зрения темпов роста налогов, ВВП не только для Якутии, но и в целом для страны" – сказал Решетников.По словам главы республики Айсена Николаева, для дальнейшего сохранения положительной динамики необходимо решить вопросы транспортной логистики. "Кроме того, необходимо создать новую энергетику, такие (объекты) как атомная станция малой мощности в Усть-Янском районе, как крупнейшая электростанция для снабжения электроэнергией и модернизации железных дорог в Нерюнгринском районе. Такие проекты важны. Их появление сможет поддержать постоянный рост промышленности Якутии и дать толчок для социального развития и повышения качества жизни", – сказал он.Ранее сообщалось о том, что руководитель Минэкономразвития РФ находится с рабочим визитом в Якутии. В пятницу состоялась рабочая встреча Решетникова с Николаевым, были рассмотрены вопросы реализации стратегических планов и национальных проектов. Кроме того, стороны обсудили проекты в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры региона.Инвестиции крупных промышленных компаний в Якутии растут даже на фоне западных санкций, регион стал более привлекательным для инвесторов, заявил министр экономического развития Российской Федерации.
https://ria.ru/20221125/rudnik-1834211983.html
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экономика, максим решетников, айсен николаев, россия, нерюнгринский район, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Максим Решетников, Айсен Николаев, Россия, Нерюнгринский район, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
17:24 25.11.2022
 
Якутия готова увеличить экспорт угля в страны АТР за счет роста добычи

Рост угледобычи в Якутии увеличил возможности нарастить экспорт на рынок стран АТР

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабота экскаватора на складе угля
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа экскаватора на складе угля. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Развитие угольной промышленности в Якутии увеличило возможности нарастить экспорт на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил журналистам министр экономики РФ Максим Решетников.
С начала 2022 года промышленный рост в регионе составил 12,7%. Якутия входит в первую десятку российских регионов по этому показателю.
Сотрудники горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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"Если говорить по цифрам, то объем промышленного производства уверенно растет, растет и объем инвестиций. Конечно, этот рост основан на реализации крупных индустриальных проектов в угольной сфере. У Якутии в текущей ситуации появились дополнительные возможности. Потому что регион расположен выгодно к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, к которым мы переориентируемся. Большой объем проектов индустриальных. Это хорошие проекты, обладающие хорошим потенциалом. Значимые с точки зрения темпов роста налогов, ВВП не только для Якутии, но и в целом для страны" – сказал Решетников.
По словам главы республики Айсена Николаева, для дальнейшего сохранения положительной динамики необходимо решить вопросы транспортной логистики. "Кроме того, необходимо создать новую энергетику, такие (объекты) как атомная станция малой мощности в Усть-Янском районе, как крупнейшая электростанция для снабжения электроэнергией и модернизации железных дорог в Нерюнгринском районе. Такие проекты важны. Их появление сможет поддержать постоянный рост промышленности Якутии и дать толчок для социального развития и повышения качества жизни", – сказал он.
Ранее сообщалось о том, что руководитель Минэкономразвития РФ находится с рабочим визитом в Якутии. В пятницу состоялась рабочая встреча Решетникова с Николаевым, были рассмотрены вопросы реализации стратегических планов и национальных проектов. Кроме того, стороны обсудили проекты в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры региона.
Инвестиции крупных промышленных компаний в Якутии растут даже на фоне западных санкций, регион стал более привлекательным для инвесторов, заявил министр экономического развития Российской Федерации.

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