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Житель Подмосковья зарезал трех человек из-за пьяной ссоры

Житель Подмосковья зарезал трех человек из-за пьяной ссоры - РИА Новости, 25.11.2022

Житель Подмосковья зарезал трех человек из-за пьяной ссоры

Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры, он задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:29

2022-11-25T22:29

2022-11-25T22:29

происшествия

луховицы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры, он задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что предполагаемый преступник задержан, с ним сейчас работают правоохранители.

луховицы

московская область (подмосковье)

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, луховицы, московская область (подмосковье)