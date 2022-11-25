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Житель Подмосковья зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
Житель Подмосковья зарезал трех человек из-за пьяной ссоры - РИА Новости, 25.11.2022
Житель Подмосковья зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры, он задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:29
2022-11-25T22:29
2022-11-25T22:29
происшествия
луховицы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры, он задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что предполагаемый преступник задержан, с ним сейчас работают правоохранители.
луховицы
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луховицы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Луховицы, Московская область (Подмосковье)
Житель Подмосковья зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек из-за пьяной ссоры, сообщил источник
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры, он задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предполагаемый преступник задержан, с ним сейчас работают правоохранители.